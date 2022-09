¿Acogimiento o abdicación? (I)

“Formar generales y coroneles le cuesta mucho al país, como para que los retiren del servicio de esa manera intempestiva y degradante”, se le dijo al expresidente Álvaro Uribe para cuestionar la forma como pasaba a retiro a militares y policías de alto rango que no producían los resultados o no habían sido capaces de responder a las acciones de la guerrilla. Uribe estaba ejerciendo la facultad discrecional que, como comandante en jefe de las fuerzas, tenía el presidente para decidir quién se quedaba o se iba y cuándo. Pero el poder presidencial no es omnímodo. Está sometido a unas reglas de juego político e institucional que debe respetar. Es la institución militar. La que sostiene el orden mínimo que les permite al presidente, a los congresistas y a los jueces ejercer sus cargos y gozar de sus prerrogativas.



Es el mismo cuestionamiento que se puede hacer a la decisión del presidente Petro, de pasar a retiro a 24 generales del Ejército y 23 de la Policía. Cierto que está ejerciendo las atribuciones que le confiere la Constitución del 91 al jefe del Estado. Pero retirar más de medio centenar de generales de un solo viaje no es una decisión cualquiera. Tiene que haber razones de mucho fondo para proceder de esa manera.



Si se trataba de una ‘purga’ de los responsables por corrupción y violación de derechos humanos en las instituciones militar y policial, es una medida que aplaudo y apoyo. A las “manzanas podridas” hay que extirparlas sin miramientos y de inmediato. Pero si lo único que existe es que se “presume” que el militar o el policía incurrió en actos de corrupción o transgredió los límites establecidos para los derechos humanos que son materia de investigación, pues hay que esperar lo que definan los jueces. El que haya una investigación en curso contra un militar o policía no puede ser un elemento que garantiza que sea un oficial de cuyos servicios el Estado deba prescindir.

No se puede negar ni esconder las proporciones que la corrupción y los excesos en derechos humanos (como los ‘falsos positivos’) han alcanzado en Policía y Ejército. Pero eso tampoco nos debe hacer perder de vista el costo que tiene para las Fuerzas Armadas y de Policía retirar 57 generales de un plumazo.



El problema está en el costo operacional que tiene el retiro de esos generales para las fuerzas, sobre todo cuando buena parte de ellos han propinado los más duros golpes al narcotráfico en los últimos años. No solo dieron de baja 69 de las cabecillas y mandos medios más importantes de las disidencias de las Farc y sus reincidencias (la Segunda Marquetalia), así como del Eln y el ‘clan del Golfo’. También debilitaron sus estructuras hasta llevarlas a librar guerras internas por el control territorial y militar (como en Buenaventura), o independizarse y unirse a los carteles del narcotráfico: ‘Sinaloa’ y ‘Nueva Generación’ de México.



Ante semejantes resultados, la preocupación es mayor. La exclusión de los generales ha afectado los dos ejes claves de la acción militar y policial: operaciones especiales e inteligencia. Y esa no es una buena noticia, sobre todo en el momento en el que la viabilidad política e institucional de la “paz total” necesita de un aparato militar y policial que le garantice al presidente Petro el control territorial y la fuerza suficiente para someter (cuando se necesite) a las fuerzas ilegales con las que se propone negociar un acuerdo de paz.



No hay que olvidar que los ilegales solo están dispuestos a negociar con el Estado cuando saben que sus fuerzas militares, su policía y sus jueces los pueden someter. De lo contrario, se trata de un arreglo que en cualquier momento se puede burlar. Y el problema es que quienes lo burlan son los que tienen capacidad para desatar esa especie de guerras urbanas que comenzamos a ver en distintas partes del país. Sin la capacidad militar y policial, el riesgo es que cualquier propuesta de acogimiento a la justicia termine en realidad como una abdicación del Estado a los narcotraficantes y sus organizaciones ilegales.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)