2024: el año de las oportunidades

No parece un tiempo propicio para el optimismo. No, por lo menos, con las dificulta-des de empresarios y trabajadores (formales e informales), las angustias de desempleados y grupos vulnerables y el miedo generalizado de los ciudadanos por la inseguridad. Y mucho menos si se considera la incompetencia del Gobierno o la perseverancia presidencial por la confrontación. Aun así, hay señales fuertes que hacen pensar que hay argumentos y espacio para el optimismo este año que estamos comenzando.



En primer lugar, 2024 será el año en que las decisiones de las altas cortes serán definitivas para el equilibrio de poderes que, por frágil que sea, sostiene la democracia colombiana. Hasta ahora, el mayor aporte del gobierno Petro es haber permitido a los colombianos descubrir, entender y valorar la importancia de los jueces y de la correcta administración de justicia. Pese a las dificultades y vicisitudes que atraviesa la Rama Judicial, los colombianos sienten que sus jueces los protegen. Por esa razón hay que esperar que, desde la elección del fiscal general de la Nación hasta el estudio de los asuntos de su competencia, sus decisiones estarán guiadas por la independencia y el buen criterio que hasta ahora han demostrado.

En segundo lugar, en Colombia arranca un cambio de proporciones en su régimen territorial. Y no es por efecto de una ley, sino por una reforma de facto producto del choque entre los nuevos alcaldes y gobernadores que llegan con el compromiso de cumplir las propuestas por las que fueron elegidos (que no son las de Petro) y el Gobierno Nacional, que por todos los medios tratará de someter a sus condiciones a los gobiernos territoriales. La exigencia de combatir en el territorio a los criminales que el Gobierno Nacional está dejando actuar a sus anchas, la necesidad de garantizar la prestación local de los servicios (como el de salud) que el Gobierno Nacional mantiene paralizado (como mecanismo de presión para aprobar la reforma) o la financiación de los proyectos de infraestructura y tierras serán los asuntos claves de la confrontación.

Mientras el Presidente recurre al doble juego de presionar apoyos a sus reformas por la vía presupuestal y de generar situaciones de convulsión social “sacando la gente a la calle” en las principales ciudades, los gobiernos territoriales comienzan a responder presionando duro a la Policía por resultados; al Ministerio del Interior, por las medidas pertinentes; al de Justicia, por el control de las cárceles, y a la Unidad de Protección, que cumpla con su papel.

Saben bien que el viejo modelo de relación entre la Nación y sus municipios, en el que los parlamentarios eran quienes entregaban los subsidios de vivienda, becas a jóvenes, microcréditos para pequeños empresarios, obras de infraestructura o títulos de propiedad (junto con los nombramientos de familiares, los contratos de cooperativas y las obras regionales) no va más. Que en su lugar se impondrá un modelo en el que en un extremo está el Presidente, con unos ministros sin poder político o electoral, y en el otro, los alcaldes y gobernadores, poseedores del poder político y electoral territorial que pronto los convertirá en jefes de los congresistas, pues de ellos dependerá su reelección. Y ese poder lo van a hacer sentir.

2024 será un año difícil, de estancamiento y desempleo, pero no para hundirse en el pesimismo y la desesperanza. Por el contrario, nos va a mostrar que en Colombia hay instituciones, que la gente no tiene miedo a enfrentar las dificultades y asumir los retos políticos, que los alcaldes y gobernadores van a cambiar el régimen territorial y le darán una vuelta al desarrollo del país, y que el Presidente, al no tener el control de las variables claves de la política y el poder, lejos de gobernar, ha tenido que dedicarse a administrar pequeños intereses. Lo dicho: 2024 será un año de oportunidades. Incluso para Petro.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

