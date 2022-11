¿100 días o 2 largos años de gobierno?

Se cumplen 100 días del gobierno Petro. Pero pareciera que van 2 larguísimos años. Aquí ha pasado de todo. Unos ministros/activistas cuyas declaraciones han frenado en seco una economía que venía creciendo a todo vapor; un Presidente que impone su ley a los jefes de los partidos, pero que sigue sometido a unos congresistas que no aprueban nada sin que pague el peaje, y un juez que con la sentencia sobre tortura acaba con la promesa presidencial de indulto a los jóvenes de la primera línea. Todo en medio de una convulsión social que no se detiene y el asesinato de líderes sociales, que se acerca a los 50 en estos 100 días y que el nuevo gobierno tampoco es capaz de controlar.



¿Cómo explicar semejante intensidad? Lo primero es reconocer que el 7 de agosto Gustavo Petro se posesionó como jefe de Estado, pero no como jefe de gobierno. Quizá por eso los asuntos de Estado vayan bien, pero el Gobierno, no. Por ejemplo, las fronteras que están al alcance de las Fuerzas Armadas están bajo control. Y las expectativas que ofrece la paz total permiten que la parte de las fronteras que controlan los ilegales esté a buen recaudo del Estado, y que no estén en riesgo la integridad territorial ni las instituciones.

La política exterior ha sido exitosa. El Presidente se ha posicionado internacionalmente con una visión y un discurso de liderazgo. Además, la coyuntura externa lo favorece. El temor del acercamiento del Gobierno colombiano con China y Rusia tiene neutralizado cualquier esfuerzo de Estados Unidos por llamar al orden al presidente Petro. Mientras no se acerque, Biden apoyará cualquier iniciativa colombiana.

Las Fuerzas Armadas parecen estar bajo control. La salida de más de la mitad de los generales del Ejército y de la Policía ha creado traumatismos internos normales, pero no han desatado cuestionamientos políticos o crisis institucionales. Aunque muchos no hayan entendido (incluido el ministro), el presidente Petro cuenta incondicionalmente con sus soldados y policías.

Pero cuando se observa dentro de la casa, basta ver el informe de los 100 días de realizaciones que publica el Gobierno para entender hasta dónde la situación es una vergüenza: 100 días después, el Gobierno sigue desmantelado. Muchas entidades siguen sin completar su equipo directivo (en algunas, ni siquiera han nombrado las cabezas). Con la excepción de José A. Ocampo, Cecilia López y Germán Umaña, los demás ministros no parecen capaces de dar contenido a las propuestas de Petro en cada uno de sus sectores. Mientras unos desarrollan su propia agenda, los ministros/activistas juegan a la revolución sin darse cuenta de que tienen el poder del Estado, pero todavía no controlan el Gobierno. Viven en el limbo, lejos de los gobernados y de la realidad que deben gobernar. Por eso no llegan al territorio y la gente tiene que movilizarse para presionar que haya seguridad o que se cumplan las promesas de tierra, empleo o educación que hicieron en campaña.

El activismo del Presidente y sus ministros tiene al sistema político ante la fragilidad total; los proyectos de inversión, en el congelador; la administración pública, en una situación de vacío político y parálisis institucional, y los mercados, ante un ambiente de inseguridad y desconfianza que tiene al peso en un desajuste mayor que sus vecinos (tanto que los expertos calculan que si Colombia hubiera manejado la crisis como lo hizo Brasil, el dólar costaría unos $ 3.731; si lo hubiera hecho como México, el dólar estaría en $ 3.897; incluso como Perú, habría llegado a los $ 4.043).

Habrá que esperar que Petro asuma como jefe de gobierno. Que tome el pulso a sus ministros. Haga los nombramientos que faltan y tome las decisiones de política que vayan más allá de la aprobación de las reformas en el Congreso. Que gobierne por políticas públicas, para eso es su principal dispositivo de gobierno. Y que sea pronto, porque si para Petro han sido escasos 100 días, para los colombianos han sido como dos larguísimos años de mucho Estado y muy poco gobierno.

PEDRO MEDELLÍN

* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

