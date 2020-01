Fuerzas Armadas profesionales y confiables

Sir Winston Churchill pronunció por radio el 13 de mayo de 1945 su célebre discurso de la victoria, lanzando en los renglones finales esta gran proclama: “¡Adelante, sin vacilar, sin titubear, indomables, hasta que toda la tarea esté concluida y todo el mundo, seguro y limpio!”.

Este mensaje cobra vigencia en estos tiempos difíciles pero sumamente esperanzadores para nuestra patria, y de manera especial para las Fuerzas Armadas de Colombia. Soldados y policías decidieron colocar primero los más altos intereses de la nación en este 2019 que terminó, como ha sido durante los últimos 200 años de vida republicana, por encima de banalidades o mezquindades de cualquier orden.



No es un asunto menor la defensa de la soberanía y el mantenimiento de la integridad territorial, el orden constitucional y la seguridad de todos los colombianos. Justamente, la moraleja que definió el premier inglés en los seis tomos de sus memorias, consignada en la majestuosa obra La Segunda Guerra Mundial, publicada en 1949, establece la actitud estratégico-operacional de los profesionales de las armas en Colombia: “Determinación en la guerra, desafío en la derrota, magnanimidad en la victoria y buena voluntad en la paz”.



Las instituciones castrenses hoy son más fuertes, más profesionales y avanzan buscando la consolidación de un propósito común: la paz y tranquilidad del país. En la actualidad, las fuerzas cooperan mutuamente, sin vanidades, pues se trata del mantenimiento de la libertad y el orden de la República, ponderando pilares como la cohesión y el compromiso con los principios y valores democráticos.



Sin compromiso institucional no hay calidad, y la calidad es la materialización de la excelencia. La excelencia militar implica hacer que las cosas pasen de manera sobresaliente, con pasión y alto sentido patriótico. Sin temor al fracaso, con iniciativa disciplinada y altas dosis de pensamiento crítico y creativo. Por ello, las FF. AA., junto con el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, la empresa privada, las instituciones, las ONG, las naciones amigas, en el marco de la acción unificada, le devuelven la confianza al pueblo colombiano.



La confianza es el fundamento de la profesión militar y el fundamento de cualquier relación interpersonal. Es el eje de los matrimonios, de las familias, de los negocios, de las empresas, de las sociedades, de los gobiernos; la confianza es dinamizadora de la cultura y el progreso de los pueblos. La confianza no admite grados ni jerarquías. No tolera disyuntivas. Es muy simple, o confiamos o no confiamos.



El profesor y doctor en Sociología Samuel P. Huntington (1927-2008), de origen norteamericano, en su obra El soldado y el Estado (1956), fue uno de los primeros en abordar los fundamentos de la confianza desde la perspectiva de la ética militar profesional y su relacionamiento con la sociedad civil y el poder político. Escribió el teórico: “Si fuera necesario buscar una fecha precisa sobre el origen de la profesión militar, debería elegirse el 6 de agosto de 1808. Ese día, el Gobierno prusiano emitió un decreto por el cual se imponían las normas básicas del profesionalismo con inequívoca claridad”.



En este 2020, construyamos sobre lo construido, hablemos bien y respaldemos a nuestras Fuerzas Militares y a nuestra Policía Nacional, que son instituciones imperfectas, por supuesto; pero que son, sin duda alguna, el bastión de esta república bicentenaria, la última línea de batalla de la democracia, la muralla de resistencia infranqueable, garantes de la seguridad y defensa de nuestra amada Colombia.

CORONEL PEDRO JAVIER ROJAS GUEVARA*

* Director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia