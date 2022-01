Existe un axioma militar acerca de no subestimar al enemigo, más bien sobrestimarlo y conocerlo en profundidad, y, sobre todo, conocerse a sí mismo. Quizás, el precepto castrense más célebre sobre el asunto está contenido en el libro El arte de la guerra, escrito por el militar y filósofo chino Sun Tzu: Conoce al adversario y sobre todo conócete a ti mismo y serás invencible.



(También le puede interesar: Colombia en la Otán: el quinto momento militar)

Hace pocos días, Netflix lanzó la película En vísperas de una guerra, basada en el bestseller Múnich (2017), escrito por el británico Robert Harris. El filme, que mezcla ficción con hechos históricos reales, se desarrolla en torno a las tensiones diplomáticas e intrigas políticas durante la firma y aprobación de los acuerdos de Múnich, el 30 de septiembre de 1938, en los prolegómenos de la II GM entre Hitler y el primer ministro inglés Neville Chamberlain, y sus respectivas cancillerías como protagonistas. Como facilitadores y testigos asistieron los jefes de gobierno de Francia (Daladier) e Italia (Mussolini), con el objetivo de solucionar la crisis en la región checa de los Sudetes (territorio poblado por checos de origen alemán), que terminaron finalmente siendo anexados a la fuerza a territorio del Tercer Reich y, posteriormente, toda Checoslovaquia ocupada.



En efecto, el premier inglés subestimó al líder nazi y creyó ingenuamente en su voluntad de paz. Es icónica la rueda de prensa tras su regreso a Londres, en la cual mostró victorioso un documento en el que Hitler se comprometía a no extender sus conquistas en Europa. La historia demostró que el líder alemán mentía descaradamente, pues meses después invadió Polonia el 1.° de septiembre de 1939, dando origen a la confrontación bélica que cambió el orden mundial en el siglo XX y que puso en vilo la tranquilidad de Europa, Asia y América.



Guardadas proporciones, hoy vemos una situación similar entre EE. UU. y Rusia, todos los indicios apuntan a que Putin planea una invasión sobre Ucrania; las palabras y los hechos preocupan. “La Otán continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza", señaló Jens Stoltenberg, su secretario general, mientras buques de guerra y aviones de combate son enviados a esa región.

Colombia, sí o sí, debe ponderar en términos geopolíticos y geoestratégicos lo que está ocurriendo en Ucrania. FACEBOOK

TWITTER

¿Y qué tiene que ver esta crisis geopolítica con Colombia? Pues mucho, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo recientemente que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela, “todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses”. Cabe recordar que Colombia es socio global de la Otán.



Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo días previos a la reunión con su homólogo ruso Lavrov, en Ginebra (Suiza), que Estados Unidos y sus aliados infligirían costos “rápidos y masivos” a Rusia si invade Ucrania.



El mundo entero se encuentra a la expectativa, después de la cumbre de cancilleres; por ello no se debe subestimar a los rusos. Colombia, sí o sí, debe ponderar en términos geopolíticos y geoestratégicos lo que está ocurriendo en Ucrania, y lo fundamental, debe comprender el rol en este entramado del régimen totalitario venezolano, vinculado con organizaciones narcoterroristas disidentes de las Farc, el Eln y terroristas islámicas, sumado al apoyo militar de China, Irán y, por supuesto, Rusia.



Se requiere, entonces, analizar con visión estratégica la problemática planteada y observar los hechos de manera articulada mediante un enfoque correcto, que permita enfrentar con determinación en términos político-estratégicos la cierta y potencial amenaza que representa la actual coyuntura de orden mundial para la estabilidad regional y hemisférica, y en especial para la democracia en Colombia.



“Si conocemos con antelación cómo el oponente planea explotar nuestras debilidades para materializar sus amenazas sobre nosotros, podremos desarrollar una línea específica de pensamiento para contrarrestar sus acciones”. J. F. C. Fuller.

CNEL. PEDRO JAVIER ROJAS GUEVARA

(Lea todas las columnas de Pedro Javier Rojas en EL TIEMPO, aquí)