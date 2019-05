Dilema del líder militar

El líder militar en los diferentes escalones del mando enfrenta en sus volátiles áreas de operaciones una multiplicidad de amenazas internas y externas que son básicamente de dos tipos: antrópicas, las producidas por el ser humano, tales como terrorismo, narcotráfico, grupos armados residuales, ciberataques, entre otras. Y las no antrópicas, aquellas enmarcadas en la irresistibilidad e imprevisibilidad, propias del concepto jurídico de la fuerza mayor. En estas se encuentran los desastres naturales.

Para contrarrestarlas, el Ejército de Colombia dio un salto conceptual bajo estándares Otán, un nuevo lenguaje profesional común interoperable que mantiene y potencia el ADN contrainsurgente y contraterrorista, y nos hace referentes en el ámbito castrense global. Un ejército combatiente, experto en guerra irregular, con unas capacidades distintivas de exportación: la inteligencia militar (Jaque, Sodoma, Odiseo, Camaleón) nuestra experimentada y valerosa aviación (2.ª flota de helicópteros en el hemisferio, después de EE. UU.), desminado humanitario (Brigadas de Ingenieros de Desminado Humanitario, reconocidas a nivel mundial) y nuestras fuerzas especiales (campeonas 9.ª vez Fuerzas Comando 2018, de 12 ediciones).



Ganar en un ambiente complejo es justamente la filosofía de Operaciones Terrestres Unificadas (OTU), el concepto operacional introducido por la doctrina Damasco, que en términos sencillos le permite a la institución consolidar ganancias, a través de la Acción Unificada y el Enfoque Integral; sincronizarse, coordinarse e integrarse con fuerzas multinacionales, con las demás fuerzas militares y de policía, las entidades gubernamentales, ONG y el sector empresarial privado, para lograr la unidad de esfuerzo hacia la concreción de un objetivo común: la seguridad y la defensa del pueblo colombiano.

El Ejército de Colombia dio un salto conceptual bajo estándares Otán, un nuevo lenguaje profesional común interoperable que mantiene y potencia el ADN contrainsurgente y contraterrorista FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, el Comandante del Ejército Nacional ha determinado cuatro puntos cardinales en sus políticas de mando: 1) Control y acción unificada en lo local. 3) Fortalecimiento y administración del talento humano. 4) Empleo idóneo de las capacidades estratégicas y el n.° 2. Aplicación de la doctrina militar. Aquí están consignados el rumbo y las prioridades institucionales.



En las memorias de Rommel, Los años de victoria, se narra cómo este asimiló en menos de tres meses la doctrina de la Blitzkrieg (guerra relámpago), de origen inglés, pero incomprendida por los generales ingleses y franceses, que ponderaba la movilidad y maniobra a través del empleo de los tanques con rapidez, sorpresa y profundidad. El gran mariscal alemán no tenía experiencia alguna en el uso de los acorazados, solo hasta febrero de 1940, cuando le fue otorgado el mando de la 7.ª División Panzer; no obstante, el mítico Zorro del Desierto aplicó magistralmente las nuevas tácticas y técnicas en Francia y en el Afrika Korps.



Sus icónicas victorias en la IIGM se debieron en gran medida a una clara comprensión del ambiente operacional. Captar el conjunto, es decir, la dimensión ecléctica del problema estratégico operacional analizado, es ver el bosque y no perderse entre las ramas. La primera y más importante evaluación y precisión que tiene que hacer un comandante es determinar qué tipo de guerra está emprendiendo (Clausewitz).



¿Cómo diseñar entonces planes militares efectivos, balanceando la aplicación de la doctrina (teoría) y el estudio del ambiente operacional (realidad), para enfrentar y vencer amenazas híbridas, persistentes y mutantes, como las actuales en el Cauca, el Catatumbo o Nariño? ¡He ahí el gran dilema del líder militar! Aquel que lo descifre será exitoso en la primera línea de batalla.



* Director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia