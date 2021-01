Una nueva mentalidad militar

Relata Geoffrey Regan (1946), en su libro Historia de la incompetencia militar (1987), que en 1925 el mariscal de campo Earl Haig (británico, 1861-1928) cuestionaba duramente las tesis del libro de Liddell Hart Paris or The Future of War, acerca de la importancia de la caballería montada: “Actualmente algunos fanáticos discuten la posibilidad de que la caballería acabe extinguiéndose, y profetizan que el avión, el tanque y los automóviles sustituirán al caballo en las guerra futuras”.

La fuerza de los hechos demostraría durante la Segunda Guerra Mundial que aquella teoría militar, desechada por los franceses y también por los británicos en el período de entreguerras, que ponderaba el uso de los carros de combate y los tanques, junto al poder aéreo, sobre el empleo de los caballos, sería una de las más revolucionarías doctrinas en el siglo XX: la Blitzkrieg o ‘guerra relámpago’, que usaron con genialidad líderes militares de la Wehrmacht (ejército alemán), como Rommel, Guderian y Von Manstein, y también generales de la talla de Patton y MacArthur en el ejército de los EE. UU.



Tras el fracaso militar y político norteamericano en Vietnam, la corriente doctrinal inglesa, nutrida también por otro gran teórico militar y estratega, el general J. F. C. Fuller (1878-1966), impactó enormemente la transformación del ejército estadounidense; tanto así que surgieron en Fort Benning, Georgia, unos jóvenes oficiales autodenominados los ‘neo-Liddell Hart’, que incentivados por oficiales con visión estratégica, como los generales De Puy (1919-1992), primer comandante del Tradoc (Comando de Entrenamiento y Doctrina, por sus siglas en inglés) y Donn A. Starry (1925-2011), introdujeron novedosos conceptos del arte y la ciencia militar, modelados en las lecciones aprendidas de la historia de las guerras.

Se requiere pensamiento crítico y creativo, que permita comprender que el centro de gravedad de la guerra moderna es el dominio cognitivo y cibernético en el ambiente operacional de la información. FACEBOOK

TWITTER

El mismo Starry, antes de asumir como Tradoc, fue enviado a Israel en 1974 por el general Creighton W. Abrams (en su honor fue bautizado el tanque M1 Abrams) jefe de estado mayor del ejército para recoger las experiencias en la guerra de Yom Kippur del 73, lo que a la postre sería vital para complementar la construcción de la nueva doctrina del ejército. Otro aporte intelectual significativo, que apoyó las nuevas tesis del Tradoc, fue la mente innovadora del coronel John Boyd (1927-1997), antiguo piloto de combate y teórico destacado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien ideó el ciclo Ooda (observar, orientar, decidir y actuar).



Surgiría entonces otra teoría militar que marcaría un hito, la doctrina de la ‘Batalla aeroterrestre’, estrenada con éxito por las tropas norteamericanas en Panamá (operación Causa Justa, 1989), y posteriormente en la impecable operación Tormenta del Desierto en 1991, bajo el liderazgo, como comandante de las fuerzas de la coalición, del general Norman Schwarzkopf (1934-2012).



Las personas pasan, pero las instituciones permanecen y evolucionan. ¡Qué enorme reto el que enfrentan las FF. MM. de Colombia en esta década que comienza! Continuar avanzando en el camino de la transformación doctrinal, para enfrentar con excelencia amenazas híbridas, mutantes y persistentes, siendo cada vez más confiables y efectivas. Se requieren altas dosis de pensamiento crítico y creativo, que permita comprender que el centro de gravedad de la guerra moderna es el dominio cognitivo y cibernético en el ambiente operacional de la información; lo que requerirá de profesionales militares con una nueva mentalidad.



Esquirla: oramos por la salud del Dr. Carlos Holmes Trujillo. Le enviamos a su distinguida familia un sincero y solidario mensaje de ánimo, fe y esperanza en Dios.



Coronel (r) Pedro Javier Rojas Guevara

Fundador y exdirector del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia