Se nos olvidó

Dos hechos recientes me llamaron la atención: el olvido en la primera etapa de vacunación de la Amazonia (sin hablar de las pocas vacunas para el litoral Pacífico); también, el diálogo, en un medio de comunicación, entre un líder comunitario y una periodista que expresaba que Buenaventura se había olvidado de 50 millones de colombianos al volcarse a las calles por el recrudecimiento de la violencia. Más allá de las personas, me interesa entender las omisiones y los olvidos recurrentes e históricos que reflejan ese país excluyente y excluido, como bien lo resume Melba Escobar en el prólogo de su libro ‘Cuando éramos felices pero no lo sabíamos’.

El olvido de la nación con la Amazonia es el mismo olvido que a nivel global se tiene con un país como Colombia en el acceso a las vacunas. No somos un país prioritario. Aquí la adquisición de vacunas se reporta a diario con cuentagotas: cincuenta mil hoy, mañana otras cincuenta; cada una de marca distinta, procurando que la suma de las partes nos lleve de una cobertura del 0,001 % a una del 0,01 % en términos de población vacunada. La desigualdad en el acceso a la vacuna evidencia nuestro poco peso geopolítico y nos debe cuestionar. Para el mundo, nosotros somos la Amazonia y el Pacífico: territorios invisibles que, por las razones que sea, no son prioridad. Además, será en países como Colombia y en territorios como la Amazonia y el Pacífico donde se sentirán con mayor fuerza las desigualdades de siempre y las adicionales que surjan entre una mayoría vacunada y otra que no. ‘The Economist’, en un análisis que tituló ‘Vaccine Nationalism’, afirmó que países de ingreso medio-bajo, entre los que cuenta a Colombia, van a vacunar la mayoría de su población entre 2022 y 2023. Entonces entenderemos aún más lo que significa estar muy lejos del centro, ser periferia y estar al margen del margen.



Por otro lado, si analizamos el cuestionamiento de la periodista sobre Buenaventura, se trata de la misma escena que hemos sufrido como colombianos cuando un medio internacional registra nuestra historia con un concepto reducido a las imágenes tradicionales sobre el narcotráfico. Nos preguntamos si ese periodista extranjero ha venido y conoce esa Colombia diversa, desigual, extrema en posibilidades al igual que en contradicciones, estable e inestable, completamente segregada. En muchas ocasiones, la respuesta es que se le olvidó venir, hablar, conocer y preguntar a quienes directamente viven la realidad, no se la imaginan o van de visita. Eso requiere proximidad y un profundo sentido de responsabilidad. No sé si la periodista ha estado en Buenaventura. Me imagino que no ha ido y que no le interesa ir, pues es más cómodo hablar con desdén, reclamar desde el privilegio sin ninguna humildad al juzgar una realidad que se desconoce.



Se nos olvidan tantas cosas en este país. Los olvidos recurrentes tienen y tendrán un peso inmenso, sobre todo porque en su mayoría provienen, como lo señala el presidente de la Fundación Ford, Darren Walker, de los olvidos de quienes tienen posiciones de poder o una calidad de vida con mejores condiciones que la mayoría. En su libro ‘De la generosidad a la justicia’ enfatiza: “Reconocer nuestros propios privilegios es lo que nos permite aportar de una mejor manera al bienestar de otros. Debemos ser agradecidos y humildes; entender que el privilegio se debe compartir y que ello es un paso hacia la justicia. Todo privilegio acarrea una responsabilidad… la de crear un bien mayor, más oportunidades, más empoderamiento. No elegimos los privilegios con los que nacemos, pero sí tenemos la facultad de decidir qué hacer con ellos”.



Nota: #SOSBuenaventura sigue la violencia en su mayoría encabezada por una juventud sin horizontes, es fundamental generar oportunidades de empleo. Las instituciones locales deben ser y hacer más, y ojalá que la prioridad nacional siga más allá de la coyuntura.



PAULA MORENO

