Hace unos días estaba en Timbiquí en la posesión de la nueva alcaldesa, Neyla Yadira Amú, la primera mujer en ocupar ese cargo, a sus 32 años. Allí resonaba el verso de un alabao: “... salgan ríos de mis ojos”, cuyo eco llegaba sin saberlo hasta Bojayá.

Los primeros días de la nueva década, los habitantes de Bojayá han cantado una y otra vez ese verso, preguntándose si es que todavía quedan lágrimas, confinados por dos grupos ilegales que, como una o dos décadas atrás, no les permitían transitar libremente por su territorio, navegar el río, obligando a que nadie pueda salir después de las 6 de la tarde, comenzando a amenazar y desaparecer a sus líderes, reclutando menores, restringiendo el acceso de alimentos y combustibles e incluso anunciando que no habrá inicio de colegios ni funcionarán los servicios de salud, ya inexistentes y precarios (más del 70 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 36 por ciento, en la miseria). Hablar de un nuevo año con esperanza así es muy difícil.



Ese horror y miedo de un cilindro bomba hace 18 años, que les quitó la vida a más de 100 personas en una iglesia y dejó a otras 100 que hoy tienen los cuerpos mutilados y con esquirlas, se repiten hoy. El informe de Naciones Unidas en 2002 con los antecedentes de la masacre casi narraría las mismas condiciones hoy, solo cambiando los nombres de los actores armados. Bojayá retumba desde lo profundo de la selva en la conciencia de un país en donde estamos a punto de que se repita la historia.

Este 2020 cumplo 10 años de ser columnista en este medio. En efecto, hace un año exacto publiqué una de mis últimas columnas, ‘El país que cambió’, reflexionando sobre un nuevo momento, una nueva ciudadanía, un país que más allá de separar a los considerados ‘otros’ por su diferencia comenzaba a hablar de un ‘nosotros’ que todavía me da mucha esperanza.



He tratado de evitar una mirada catastrófica del país; creo que no podemos dejar que nos amedrenten, nos confinen y nos quebranten para seguir estancados, sin poder planear nuestro futuro. Esa es la perversidad de los asesinatos, de las amenazas a líderes como Leyner Palacios, del control territorial ilegal, que no nos permiten pensar en otros futuros posibles más allá del miedo y el dolor.



Creo que en esta nueva década, ese es nuestro mayor desafío, la mayor encrucijada: ¿cómo trascender en medio de un conflicto que se recrudece y nos recuerda su lado más perverso? Eso es lo que buscan: que las comunidades más alejadas y vulneradas pierdan sus voceros, sus interlocutores, y así, cada vez les importen a menos personas y queden a merced de la ilegalidad. ¿Será que seguiré escribiendo sobe los mismos temas una y otra vez esta década?



El 2020 debería ser la apuesta de futuro que permita pensar en el Bojayá del 2030, en el Chocó del 2030, en el Pacífico del 2030, en la Colombia del 2030, pero si no cambian las condiciones estructurales en el presente, el escenario de conflicto se va a perpetuar.

Por ejemplo, es fundamental que el Gobierno cree con urgencia una Alta Consejería para el Pacífico. No solo es la estrategia militar ni anunciar el tema de glifosato –que es enfermar más a una población ya bastante traumatizada–, sino acciones (no uso la palabra ‘planes’, pues en la historia del Pacífico los planes han sido más distractores para no hacer nada). Creo que la complejidad amerita que se avance en tener una instancia que articule con los nuevos gobiernos locales y departamentales, y hacer presencia en el territorio al más alto nivel para avanzar rápido y mostrar resultados (no anuncios) este año.



Ojalá que en 2030, si estamos vivos, no estemos conmemorando más masacres del 2020 y que ya las letras de las canciones sean otras que narren la belleza de los ríos y ese océano de oportunidades, y no las lágrimas acumuladas que pedimos que salgan de nuestros ojos. Ojalá pase algo, ojalá.



Nota: A Mabel Torres, la primera ministra (mujer) chocoana, le deseo que le vaya muy bien; es una mujer muy preparada, con conciencia de los territorios y esas otras Colombias.

