Inicié este 2021 con un optimismo activo basado en acciones que me conmovieron y entusiasmaron el año pasado, como Mariposas de Amor, una organización comunitaria ubicada en el barrio Juan XXIII de Buenaventura; un club de lectura que, en medio de palafitos, atiende a 150 niñas y niños y sus familias. Visitarlas fue uno de esos planes que la pandemia frenó. Tuve que conformarme con acompañarlas y deleitarme con sus lecturas virtuales en voz alta.

Hubiera querido escribir esta columna solo sobre lo positivo, pero, como de costumbre en este país, la perversidad de la violencia nos roba el aire todo el tiempo. Nos limita los procesos y hace que, por ejemplo, en este momento las mariposas no puedan volar. Hoy, el toque de queda en Buenaventura no es solo por la pandemia de covid-19, el virus de la violencia se ha agudizado y está impidiendo que centros de refugio y esperanza como Mariposas de Amor continúen alzando vuelo. Las confrontaciones armadas por el control territorial, el aumento de las extorsiones a pequeños y medianos comerciantes, además del temor a transitar entre barrios sin tornarse objetivo militar, entre otros, hacen que ya no sea pico y cédula, sino sale y bala.



En medio de la saturación digital de tantas narrativas repetidas, conflictivas y un tanto depresivas, fue un oasis para mí escuchar a los niños y a sus madres en las actividades de expresión de amor, en el colegio paralelo que crearon en el primer piso de esa casa en Buenaventura. En pocas semanas, Mariposas de Amor se convirtió en un centro educativo y cultural, en el que –ante la conectividad tan precaria de la zona y la urgencia de cuidar a los niños y evitar la deserción escolar–, se comenzaron a compartir celulares, el único computador e internet. Todos empezaron a aprender juntos y lograron vincular a muchos de nosotros como parte de ese proceso. Creo que en los microcambios, como los define Anirudh Krishna en su libro ‘One Illness Away’, nacen las grandes transformaciones sociales. La paz, el desarrollo, la equidad y todos esos conceptos, en ocasiones tan poco tangibles, aterrizan y se entienden en estos esfuerzos solidarios, generosos, valientes y creativos, que suman vidas, capacidades, alegría, esperanza cierta, y que, como bien lo dice Michael Sandel en su último libro, tienen el verdadero mérito en sociedades tan distorsionadas como la nuestra.



Desde marzo veía las imágenes y los videos, los sueños, la cuadra, la emoción de aprender a pintar, de componer y cantar, de recitar un poema o inventarse un cuento. Hoy todo se suspendió por el recrudecimiento de la violencia. En estos momentos, ni las mariposas pueden volar en el puerto. Es muy triste que el conflicto siga interrumpiendo y fracturando todo, especialmente procesos como este que se crecieron ante la pandemia. Mariposas de Amor no es solo un proceso de construcción de paz y convivencia, sino un referente del rol urgente de la cultura en su vínculo indispensable con la educación. La pandemia aceleró una (r)evolución educativa que integra desde la experiencia otras tecnologías (pues no es solo lo digital, sino también los saberes sociales) y otros actores como los gestores culturales y otros espacios más allá de las escuelas.



En este último año, palabras como ‘cuidado’, ‘afecto’, ‘humildad’, ‘ternura’, ‘compasión’ y ‘solidaridad’ se amplifican porque le dan sentido a la vida, nos llevan a lo esencial, a lo básico y nutren el presente. ¿Será mucho pedir que exista una respuesta contundente ante este #SOSBuenaventura para que las mariposas y sus familias puedan volver a volar? ¿Será mucho pedir que sus corazones de niños puedan latir sin acelerarse por el temor y ruido de las balas? ¿Será mucho pedir?



PAULA MORENO

En Twitter: @paulamorenoz