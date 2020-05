“Para aquellos de nosotros que vivimos en la Costa, de pie en los bordes constantes de la decisión, cruciales y solos... mirando hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo antes y después, buscando un ahora que pueda engendrar futuros”, decía Audre Lorde (1978). ¡Cómo resuena esta frase hoy, pensando en el ejercicio del liderazgo! Liderar hoy, ante los desafíos descomunales que se están presentando, trasciende la posición o el poder.

Emergen con fuerza diversos aspectos que definen el talante de los liderazgos que necesitamos hoy: autoridad moral, empatía, humildad y ética; pensar de forma estructurada, sistémica y rigurosa para saber priorizar en medio de la emergencia aquello esencial en el corto, mediano y largo plazo, para tratar de generar un horizonte de esperanza real y sostenible; actuar más que hablar...



Ser líder en condiciones normales puede confundirse con hacer la tarea por la que, en muchos casos, nos pagan. Pero hoy, ante esta crisis existencial que atravesamos, liderar va mucho más allá. Como bien lo mencionaba Moisés Naím hace unas semanas, es lo excepcional, lo grande y lo profundo que está en juego, que requiere de los mejores pensadores, gerentes y motivadores.



Creo que el primer desafío que enfrentamos en ese intento es liderarse a sí mismo, que no es algo menor. Saber estar consigo mismo para lograr balance, conciencia y acción no es fácil. La fragilidad y la vulnerabilidad de la vida nos confrontan en cada decisión. Debemos esforzarnos por ser pragmáticos, sensibles y humildes al mismo tiempo, reconociendo que aquí no hay héroes, sino personas comprometidas intentando que algo funcione y aprendiendo sobre la marcha.



El siguiente desafío es el liderazgo colectivo. ¡Ay, cómo extraño el fútbol! y cómo urge que salgan a la cancha los grandes jugadores, los que entienden que este partido es definitivo. Liderar organizaciones y cambios sistémicos es muy demandante. Hoy, la supervivencia de sectores completos está en riesgo, entonces se debe ser muy selectivo y enfocado para manejar lo urgente y ser estratégico para no morir ahogado atravesando la primera, la segunda y todas las olas que siguen.



Yo dirijo una entidad sin ánimo de lucro con un panorama en el que, como lo manifiesta Charities Aid, el 96,5 por ciento de las organizaciones del sector van a tener reducción de las contribuciones/donaciones que reciben; las restricciones de viajes han afectado las relaciones con sus beneficiarios; hay dificultades para conservar los equipos de trabajo y reestructurar las operaciones en un mundo que puede tener cuarentenas periódicas. Según el Nonprofit Finance Fund, la recuperación del sector sin ánimo de lucro tardará, en promedio, 1,5 veces más que la de otros sectores. Además, el sector requiere cambiar su enfoque pasando de la generosidad a la justicia, como bien lo expresa el presidente de la Fundación Ford. La tarea hacia el futuro no es solo ejecutar acciones dispersas de ayuda, sino ser más efectivos en la reducción de las desigualdades estructurales que con tanta crudeza vemos todos los días en esta emergencia.



Las preguntas existenciales son: ¿qué significa liderar hoy? ¿Cuáles son los liderazgos que se necesitan y a qué escala? ¿Puedo ser yo? Estoy convencida de que para todos es un imperativo renovar o abrir espacio a los nuevos liderazgos, que produzcan nuevas transformaciones y nuevos futuros, pues la complejidad de los próximos años no va a ser menor.



Nota 1. Las empresas de telefonía móvil e internet van a crecer en esta coyuntura. ¿No se podría pensar algo a escala de responsabilidad social para la educación virtual en las periferias del país? Se requiere con urgencia sumar para que no se acreciente tanto la desigualdad educativa.



PAULA MORENO

En Twitter: @paulamorenoz