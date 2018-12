¡Grande, Caterine!

Así es ella: grande, segura, dedicada y radiante; la mejor atleta del mundo, Caterine Ibargüen. Una mujer negra de Urabá, absolutamente colombiana. Solo hay que ver cada vez que gana cómo se envuelve, besa y no cabe en esa bandera que luce más con su piel oscura, brillante, y esa sonrisa que reconforta el alma y nos llena de esperanza. Así es la mejor del mundo, la que ya ha generado en ganar algo natural, porque se le ve siempre la decisión del triunfo. Esa es Caterine, con ese ímpetu, esa elegancia, ese desparpajo, ese estilo, que uno dice: ‘¡Carajo!, qué fuerza, qué porte...’. Ella se salta a todos, no solo en lo que hace, sino como lo hace y la alegría que nos irradia.

Yo no la conozco, la he visto solo por los medios, pero creo que es de las pocas personas que, si la veo en un aeropuerto, me aguantaría la vergüenza e iría a saludarla, a pedirle una foto y expresarle mi orgullo.



Seguramente no solo de lejos sino de cerca, seguirá siendo esa mujer sin complejos, sin preguntas, hecha a pulso, tan solo segura de ella misma, de dónde viene, de su herencia de esfuerzo... de su mamá, de su abuela, de esa familia que la ha moldeado y le enseñó a soñar y a mirar más allá, sin dejar que un contexto, una sociedad o el aislamiento la limitara. En ese Urabá que también es Antioquia, esa Antioquia negra que una y otra vez le reitera su presencia al departamento más grande del país. En un mundo cada vez más mezquino y donde uno siente que tantas cosas son tan solo una distracción, es lindo cuando alguien te sorprende y te ayuda a dar un salto emocional, contundente; te pone por encima de las pequeñeces, de las mezquindades y complejidades. Así que, Caterine, ¡GRACIAS!



Caterine no es solo Caterine, por más excepcional que sea. Ella es el espejo de la diversidad de un país de jóvenes, mujeres y comunidades étnicas que cada día saben más su valor y brillan por sí mismos, que cada vez reivindican con hechos que no es una concesión, ni un favor ni un privilegio ser protagonistas principales de la historia. Es bonito ver que ya no es si queremos reconocer esa diversidad o no; ya nadie pide permiso, está ahí, existe, y no se puede ni ignorar ni negar, y nos demuestra que el futuro y el avance de este país van a tener múltiples colores, múltiples regiones, múltiples generaciones... que el liderazgo y el poder van a ser más distributivos.



Caterine siempre nos deja claro que vamos por más. Qué lindo entender y reconocer que hay talento y espacio para todos. Para Caterine, gracias de nuevo por ese cierre de año, siendo el rostro de un país que ojalá trascienda en el 2019, que salte como ella a otro nivel, más lejos y concentrado en su fuerza, potencialidad y poder para sobrepasar lo que parece que ya estuviera definido, ese estancamiento, esa resignación, esa decepción; ojalá dar un salto que, como lo demuestra la mejor atleta del mundo, no viene de los lugares predecibles sino de los inesperados y poco convencionales, cuando generamos las condiciones.



Nota 1. Dos años de la muerte de Yuliana Samboní; cómo duele ese acto atroz. Tenemos la obligación cotidiana de proteger a nuestros niños prestando atención, exigiendo respeto y denunciando cualquier manoseo, abuso, violación o ultraje. El cuerpo de los niños es sagrado; preservar su inocencia e integridad es un deber ciudadano. El cuerpo de esta nación en el presente y el futuro depende de una niñez sana, no enferma por tantas perversiones.



Nota 2. Expreso mis sentidas condolencias a la familia del expresidente Belisario Betancur. Mi gratitud siempre por su apoyo incondicional en mi labor como ministra de Cultura, me acompañó y me enseñó mucho.



PAULA MORENO

En Twitter: @PaulaMorenoZ