El poder del terror

Reconozco que con el tiempo me he vuelto cobarde. Quisiera sobreproteger a todo el mundo y tener un superpoder para que las balas no nos amedrentaran. Cada vez que, desde tantos lugares, me reportan el recrudecimiento de violencia, no solo en Arauca sino en el Pacífico y tantas otras geografías, pienso en el poder del temor y el terror para bloquear todo. Hace unos días, en una balacera en Guapi, hirieron a una niña de 12 años que disfrutaba del recreo con sus compañeros; en Quibdó desactivaron un artefacto explosivo al lado de una escuela; las imágenes de las lanchas incineradas en los paros fluviales, entre otras, son angustiantes.

Cuando, finalmente, los niños están regresando al colegio a tratar de recuperar dos años casi perdidos, ahora los sistemas criminales los intimidan, los reclutan y si no, los matan. Son tantos los municipios donde hay 1.000 o 2.000 estudiantes menos que en 2020. ¿Dónde están? La respuesta solo es perversa y alude a lo ilegal.



Estos meses previos a las elecciones lucen tan tensos y son tan temibles que uno se siente arrinconado. Para aquellos que hacemos labores sin ánimo de lucro, culturales, educativas, siendo neutrales, porque sabemos que nos estamos jugando no solo la credibilidad, sino la vida en un país de extremos, la gran encrucijada es cómo acompañar a las comunidades al margen, aisladas, si al venir “de afuera” nos volvemos sospechosos y un posible objetivo militar. Lo más complejo del conflicto hoy es que no tiene un rostro, sino que es tal la mezcla de actores que uno no sabe quién dispara.



Lo que más me desmoraliza es que ese poder del temor y del terror es efectivo: amedrenta a la comunidad y a quienes queremos acompañar los procesos. Bloquea todo: el avance, las aspiraciones, los sueños, la tranquilidad, el progreso, para que las comunidades sigan aisladas, sin poder romper ese círculo eterno de muerte y desolación, con un futuro siempre pospuesto. Y cuando medio se levanta la cabeza para mirar el horizonte, el asesinato de algún inocente nos deja sin aliento. El mensaje es claro: ‘Tú puedes ser el siguiente, no te interpongas, nosotros mandamos’. Así se silencia y se bloquea todo.



Yo me repito, una y otra vez, que no me acostumbro a los obituarios permanentes. Desde mi comodidad puedo escoger mis riesgos y a veces, al borde de la desesperación, rogarle a algún líder que salga del lugar, que ese sufragio es en serio, que no necesitamos kamikazes. Sin embargo, para estos líderes que han crecido en medio de las balas y tienen una apuesta por su territorio, mi comentario viene como el de una señora bien bogotana de las que yo misma critico, pero represento, que cree que el país es Chapinero Alto, pero no. Uno me contestó recientemente: “Paula, si yo le digo a la comunidad que tenga valor, ¿cómo salgo corriendo?”. Tiene razón, pero si nos quedamos sin líderes e interlocutores válidos en los territorios, ¿qué hacemos? Muchos ya perdieron el miedo al miedo, pero el riesgo sigue siendo enorme y el precio para el país, inmenso. Me refrendó una frase que yo solía decir: lo que le da sentido a la vida le da sentido a la muerte. No obstante, ya después de los 40, en medio de mi cobardía, también creo que merecemos tranquilidad, belleza y triunfo, no solo traumas, amenazas, duelos y miedo.



Como Ana Frank, prefiero enfocarme en la belleza que queda, pero hay momentos como estos, en los que se siente todo tan fuera de control, en los que el terror se ensaña con las comunidades y la oscuridad opaca cualquier rayo de luz. No es la primera vez que estamos en esta zozobra, pero ¡qué impotencia!



PAULA MORENO



