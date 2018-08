Si hay una región que expresa eso que decía André Malraux, que la cultura es lo que después de la muerte sigue siendo la vida, es el Pacífico. Ese Pacífico ancestral, cimarrón, selvático y absolutamente global no tanto por su vínculo con Asia, sino con África; ese Pacífico que parece invisible en lo positivo casi todo el año y se hace visible en uno de los eventos culturales más grandes del país, el Festival Petronio Álvarez.

Es una movilización cultural que convoca a más de 40.000 asistentes diariamente, un público multicultural y cada vez más global que canta al unísono canciones como Kilele o Quítate de mi escalera, que no suenan en la radio; donde los grandes artistas son los maestros de tradición, los jóvenes y, en general, las agrupaciones de Istmina, La Tola, Timbiquí, Tumaco, Dominguillo... que cuando salen a la tarima opacan a cualquier estrella comercial en un concierto regular.



Es bonito ver cómo Cali ha aprendido a exaltar que su biografía cultural está marcada por la influencia negra de esa diáspora del litoral Pacífico, que ha generado dos marcas de ciudad como son la salsa y las músicas del Pacífico.



Este año, el homenaje es para dos grandes de Buenaventura. El maestro Baudilio Cuama, uno de los grandes intérpretes y lutier de marimba, que ha formado una dinastía musical y quien desde el barrio Piedras Cantan, en Buenaventura, ha innovado su interpretación y ha hecho una fábrica y escuela de marimbas para el mundo.



El otro es Yuri Buenaventura, un maestro joven que representa ese Pacífico global que sería imposible de describir sin pescadores, selva y mar; una gran voz que nunca ha dejado de ser barrio, esquina, pueblo, negro, indígena y colombiano del litoral. Así que en esta oportunidad, el homenaje es para ese gran puerto cultural que le dio nombre a un evento que nos permite reivindicar el poder de la cultura para una región con tantos desafíos, pero que nunca ha sido pasiva, sino que se recrea y reinventa día a día.



El concepto de economía naranja puede recoger aprendizajes de estos 22 años de festival para pensar una apuesta de economía cultural para la equidad. El Petronio es la ventana de las escuelas de música tradicional del Pacífico (marimba, chirimía, violines caucanos y otras expresiones). Como lo vimos recientemente en el caso de Magüí-Payán, y no es solo en la banda, la realidad de las escuelas de música es precaria.



La economía naranja no puede pensar solo en la industria per se, sino que, en regiones como el Pacífico, debe responder a un concepto de sostenibilidad cultural a diferentes niveles. Un primer nivel que mejore la oferta local de formación y consumo cultural mediante el fortalecimiento urgente de las coordinaciones o secretarías de Cultura, con el fin de que tengan los elementos para generar procesos y blindarlos de la politiquería.



Otro nivel consiste en integrar de forma efectiva las artes al proceso educativo con una apuesta de calidad. Esa es una base de la sostenibilidad social de una apuesta cultural transformadora que genere integración y oportunidades reales de competitividad a mediano plazo.



Por último, ya entra el mainstream, un camino estrecho en el cual solo seremos competitivos en algunos sectores para ampliar el consumo nacional y lograr penetrar efectivamente mercados internacionales. No es solo la oportunidad económica, sino la visión política y social. Es clave nutrir las raíces que generan la fuerza creativa y pueden ayudarnos a que la economía naranja contribuya a reducir las desigualdades y exclusiones culturales tan notorias pero, como lo muestra el Petronio, promisorias para la construcción de una paz profunda en el país.



Nota: maestro Gualajo, lo extrañamos. Que esos toques de marimba resuenen en su nombre siempre.



PAULA MORENO

Presidenta de Manos Visibles@paulamoreno_z