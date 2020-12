Mi primera columna de este año se tituló ‘El país que cambió’. En ese momento no sospechaba que la última columna se titularía ‘El mundo que cambió’. Es más, ni siquiera contemplaba la aceleración de tantos fenómenos a nivel global causados por una pandemia. Lo cierto es que el covid-19 ha generado una crisis existencial a nivel personal, familiar y social sin precedentes, al igual que una oportunidad única para crecerse ante las eventualidades.

Una gran amiga me preguntaba desesperada: ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? Ella sabe que la incertidumbre dominará aún más la existencia de las próximas generaciones, que los cambios serán más drásticos, que quizás sean varias las pandemias que tendrán que vivir y que las disrupciones sistémicas estarán más cerca. Su angustia refleja el cuestionamiento profundo de lo que significa ser padres y madres hoy. Ya no se trata solo de lograr que los hijos estudien en X o Y colegio, asistan a la universidad y gocen de ciertas comodidades. Ahora el reto es moldear –de forma más intencional– su carácter para que aprendan a navegar el mundo que les tocó vivir, el cual tendrá muy pocas burbujas. Así mismo, es un llamado urgente a forjar ciudadanos útiles y sensibles. Al final, el mundo será el que ellos estén dispuestos a construir. Uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es que todos sumamos o restamos. El bienestar y cuidado de los otros redunda en el nuestro, pues tarde o temprano la tragedia, la falencia y la carencia de los otros serán las nuestras.



La incertidumbre no impide resolver los problemas estructurales, sino que nos llama a acelerar las soluciones; insta a un liderazgo colectivo más efectivo con humildad, visión y grandeza, para mostrar un horizonte que va a ser mejor no aleatoriamente, sino por nuestro trabajo. Solo por mencionar algunos casos: la agudización de la crisis climática que provoca cada vez inundaciones más fuertes, las cuales –como lo vimos en Cartagena y en Chocó– evidenciaron la carencia de sistemas de alcantarillado, así como el manejo inadecuado de basuras que bloquearon desagües, entre otros; las falencias de los servicios de energía eléctrica ante la falta de interconexión de muchos territorios, que ante una vacuna que requiere refrigeración extrema hace casi imposible su acceso. Otro tema preocupante es el regreso a los colegios, ante un panorama de deserción alarmante por la falta de conectividad, la crisis económica con dicotomías como comida o cuadernos y el rezago latente de una generación. Son tantos temas que por su urgencia y sus consecuencias ya no podemos eludir.



En un país tan centralista necesitamos de los márgenes y las periferias para aprender de su resiliencia y su talante para sobreponerse ante la adversidad, al igual que darle la vuelta a esta crisis. Toni Morrison lo escribió antes de morir: “El futuro será definido por aquellos que han sido presionados hacia los márgenes, aquellos que han sido dejados de lado como si se tratara de excesos irrelevantes, almas que aún hoy se conciben como desafortunadas y marginales”. Por ejemplo, en fenómenos como la deforestación, que se asocia la crisis climática, el comercio del agua y la incubación de nuevas pandemias, nuestra supervivencia depende aún más del avance de esas comunidades que siempre vemos en déficit, como el Pacífico y la Amazonia. Necesitamos renovar casi todo, las formas de comprender, relacionarnos y las prioridades, para no seguir postergando lo estructural y sistémico; ser y hacer más; ahora que tenemos claro que no podemos huir a ningún lugar en el mundo y lo que entendíamos por normalidad definitivamente cambió, hasta que vuelvan los abrazos.



PAULA MORENO

En Twitter: @paulamorenoz