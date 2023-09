Romantizar la violencia

Desde una ventana a pocas cuadras del aeropuerto vi una calle central bloqueada. Llegaron por lo menos cinco carros de la Policía, veinte motos y una cantidad considerable de hombres armados. Se escucharon disparos... casi treinta minutos después, una de las camionetas se detuvo en la esquina y cuatro jóvenes fueron capturados; calculo que otros cincuenta se acercaron a ver lo que estaba sucediendo. No había transcurrido ni una hora cuando se volvieron a escuchar disparos, pero esta vez en una calle diferente... más capturados, más jóvenes expectantes... todo se convierte en una turba, en un motín.

Comenzó a caer la lluvia sobre ese Quibdó donde siempre llueve para conjurar, sanar o llevarse algo. Eran casi las seis de la tarde y yo, que no me moví de la ventana, estaba aturdida. No había nadie en la calle. Buscando en las noticias, no encontré ningún registro sobre el hecho. Pensé, ya se sabe que en el centro de la agenda no está el país en su mayoría, sus territorios y sus dolores, sino en las peleas de Twitter, los temas personales y el ciberespacio, lo estructural y de fondo como el escalamiento del conflicto pasa a volverse parte del paisaje.

Escribo esto y desearía que fuera ficción, una película que me estoy inventando. Desde la primera vez que visité Quibdó, en 2005, adoré esa ciudad selvática, indomable, orgullosa, altanera, aunque siempre quebrada, partida por dentro... amé ese Quibdó lleno de vida y alegría, desprevenido en medio de las complejidades, en el que se escuchan bundes, serenatas, tertulias. Así de fascinante es Quibdó, con sus museos escondidos, con sus restaurantes, con su talento en robótica, con tantas organizaciones de mujeres. Sin embargo, de eso tan romántico, místico, poético y sabroso, a pesar de que era bastante imperfecto, no queda mucho. Las extorsiones diarias de diferentes grupos han convertido este territorio de libertad y cimarrones en una de las peores representaciones del miedo y el terror. Es muy triste ver que tanta gente valiosa se ha ido, buscando un futuro para sus hijos y tranquilidad.

Cifras no oficiales señalan que más de cuatro mil jóvenes están vinculados a bandas criminales; esto en una de las capitales más pequeñas del país, cuya población puede oscilar entre cien mil o ciento veinte mil habitantes, contando las comunidades que a diario llegan huyendo de la violencia en otros municipios, solo para encontrar más violencia.

Cada vez que escucho que Buenaventura y Quibdó son los pilotos de la ‘paz total’, me cuestiono si no hemos aprendido que la paz no son solo conversaciones o subsidios temporales, que pueden generar periodos con algún nivel de tregua, pero que después, sin cambios estructurales, volvemos a los conflictos con más perversión y sevicia.

Por ejemplo, si no se generan políticas sociales integrales y alternativas de empleo –no solo para los jóvenes que delinquen, sino para la mayoría de jóvenes sin oportunidades–, los subsidios o salarios para los “excombatientes” se convierten en un incentivo perverso para motivar, por razones económicas, a que más jóvenes se vinculen o creen grupos criminales. Sería importante concretar una apuesta de transformación integral de las ciudades pilotos, que trascienda los subsidios con esquemas de cuadrantes sociales para ayudar a desarmar las violencias y así renovar los proyectos de vida no solo de esos jóvenes, sino de sus familias, de sus vecinos y sus barrios.

Hoy la situación es insostenible; como lo denunció Velia Vidal hace unas semanas en su columna titulada ‘Amenazas’, ya no se puede ni realizar la Feria del Libro de Chocó. No se pueden romantizar la pobreza ni la violencia; se requieren acciones contundentes a diferentes niveles, una de ellas es que los mismos chocoanos y quibdoseños exijan a los más de diez candidatos a la alcaldía respuestas concretas a la situación, con fuentes de recursos, programas y si en realidad van a tener la valentía para no ser cómplices de la delincuencia.

PAULA MORENO

