Hace unos días compartí en redes una reflexión sobre la (eterna) intermitencia del servicio de energía y de la conectividad en el Pacífico. Resaltaba que, a pesar de todo, las comunidades de la región tenían la inmensa (y permanente) capacidad de sobreponerse a la adversidad y continuar. Una joven me exhortó con vehemencia a no romantizar la pobreza. Eso ha estado dando vueltas en mi cabeza por un buen tiempo. Quedarse sin luz y sin internet, con tanta frecuencia y por tanto tiempo, termina por apagar los sueños y desconectar la esperanza. Se perpetúa una oscuridad que causa cegueras permanentes.

Quedarse sin luz cuando acaban de asesinar a alguien significa que nadie responde, porque la justicia no llega y no se lleva a cabo ninguna diligencia; quedarse sin luz cuando después de un accidente se requiere una radiografía urgente y todos los equipos se dañan implica tener que comprar un tiquete a la ciudad más cercana que cuesta casi un millón de pesos, para ser atendido en condiciones dignas; quedarse sin luz cuando el galón de gasolina supera los quince mil pesos obliga a la resignación, pues ¿quién puede pagar una planta eléctrica por tantas horas? Como dice el coro de la canción La luz, de Los Dioses del Ritmo, los reyes del exótico en Quibdó: “... y ni hablar, cuando se roban la luz, pagamos el recibo más caro, ay no no no...”.

Me encantan el romance y la belleza, lo no tradicional, lo poco usual, lo que se considera casi improbable. Sin embargo, la violencia de las carencias permanentes, los diagnósticos reiterativos y la falta de agenciamiento de lo básico, con celeridad y resultados, resultan siendo todo, menos romántico y bello. Las palabras ‘resiliencia’ y ‘resistencia’ han dejado de ser valores para convertirse en condenas, pues pasan los años, las décadas y nada cambia. Con la reflexión de esa líder entendí que parte de mi empatía consiste en entender lo agresivo de las situaciones y seguir acompañando a tantas personas valientes que generan microcambios en medio de tantas carencias.

Uno de los videos que más me conmovieron fue de la Escuela de Robótica del Chocó, organización que he visto nacer, crecer y trascender. Su fundador, Jimmy García, y su esposa decidieron abandonar sus trabajos estables en Medellín para regresar a su natal Chocó y apostar por la transformación de su territorio a partir de la innovación.

Por diez años, la Escuela ha demostrado que Chocó, ciencia y tecnología no solo son palabras compatibles, sino que constituyen la base para cambiar el chip e incubar una nueva generación de niños, niñas y jóvenes capaces de programar un futuro diferente.

Hoy, los egresados de la Escuela estudian en las mejores universidades del país o trabajan en empresas globales de tecnología y consultoría. En el video se ve a los niños en una clase de programación a la luz de las velas y se narran los intentos por instalar paneles solares en el techo de la Escuela para impedir que, cuando se vaya la luz por seis horas o por una semana, nada los detenga... Así sea bello el esfuerzo, no hay espacio para romanticismos.

Mientras el resto del país habla de transición energética, en muchos lugares del Pacífico la energía de calidad ni siquiera ha llegado. Es una transición energética sin energía, por todos los desafíos de interconexión y eficiencia. Sin lo básico y sin lo mínimo es muy difícil hablar de conectividad, educación de calidad y paz. Parece que todo fuera a propósito para que ni el presente ni el futuro pasen por la región. Los Jimmys en Quibdó, que se llaman Klevers en Timbiquí o Maités en Tumaco, se atreven, insisten, persisten y resisten. Queremos que no se cansen, pero tanta desidia y falta de soluciones de fondo agotan a cualquiera y terminan por convertir muchos relatos épicos, poéticos, románticos en lamentos tristes.

