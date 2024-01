Ostentar el título de tener la capital con la mayor tasa de homicidios del país (seis veces superior a la del promedio), registrar el secuestro del registrador con sus acompañantes (sin ningún indicio de liberación), padecer días sin internet (un servicio público esencial, y nadie responde) y sufrir una tragedia que afectó a más de cincuenta personas, entre muertos y desaparecidos –sin contar los heridos– en la denominada “trocha de la muerte”... así comenzó el año en el Chocó. ¡¿Qué más tiene que pasar para que nada pase?! En este departamento, así como en el Pacífico en general, están ocurriendo múltiples tragedias de todo tipo; y, como dice uno de los himnos de la región, en las voces de la agrupación tumaqueña Plu con Pla: ¡No queremos más velorio!

En medio de la complejidad surge como una luz de esperanza el liderazgo de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y del alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños. Hace mucho tiempo no veía servidores públicos con ese nivel de empatía, presencia, compromiso y espíritu de servicio, metidos en el barro, abrazando a las familias, pidiendo la presencia del Gobierno Nacional, exponiendo sus propias vidas, sin dormir varios días, desde el primer momento comunicando cada dos horas lo que estaba ocurriendo. Apenas comienzan, pero ver su talante en medio de la tragedia le permite a uno volver a creer. De corazón, deseo que les vaya bien y logren enfrentar, con la misma determinación, tantos temas críticos que, por corrupción y desidia, matan permanentemente a los chocoanos.

Hace un año, mi primera columna se tituló ‘Llegar tarde al Chocó’. Este 2024, la narrativa es casi la misma. Decepciona que, frente a la magnitud de la catástrofe, el Gobierno Nacional llegue tarde... otra vez. Ojalá se cumplan y se haga estricto seguimiento a los compromisos que se han establecido y que no necesitemos tragedias para avanzar en lo impostergable. El Gobierno debe definir prioridades y apoyar, con todo lo necesario, a estos nuevos jóvenes mandatarios locales, para que en un año las noticias sean no los anuncios sino los hechos, por ejemplo: los avances en la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira (que tiene los mismos riesgos de que ocurra lo que vivimos este fin de semana); la Escuela de Cine del Chocó, la apertura del teatro César Conto con una programación y un modelo de gestión de lujo, una Universidad Tecnológica del Chocó con una apuesta decidida por altos estándares de calidad, conectividad para poner el marcha el distrito tecnológico que ha concertado la Escuela de Robótica del Chocó con el sector privado para generar empleo para cientos de jóvenes, etc., todos estos proyectos con una ruta de implementación y seguimiento estricto para que el cambio sea palpable. El Chocó, más allá que mercados o subsidios pasajeros, demanda transformaciones sistémicas.

En un taller que dicté, hace una década, en una escuela de gobierno de Manos Visibles, la actual gobernadora pronunció un discurso que quedó grabado. Ella, a sus veinte años, sabía que su proyecto de vida era cambiar la historia del Chocó, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Recuerdo sus palabras: “Construir con nuestras manos un futuro diferente para lograr la libertad en medio de la tiranía, desarrollando acciones colectivas para construir una tierra de oportunidades, con fuentes dignas de empleo, necesidades básicas satisfechas, una revolución cultural sustentada en honestidad y ética... Hemos tomado las riendas de nuestra historia para siempre”.

¡Cuánto necesitamos que materialice esas palabras! Es necesario, para que –en una tierra saturada de palabras elocuentes pero fugaces y escasas concreciones– no sigamos repitiendo ese verso de ‘Lamento chocoano’, del maestro Miguel V. Garrido:

“Viendo tu camino tan olvidado,

Chocó querido, lo que has sufrido

sin tu destino poder cambiar.

Tu inmenso quebranto me hiere tanto

que en mi penar, agobiado el pecho

triste y deshecho, quiere llorar”.

El Chocó es el futuro ambiental, cultural y tecnológico de este país, ojalá estos gobiernos lo construyan; no lo dejen pasar.

PAULA MORENO

En X: @paulamorenoz

(Lea todas las columnas de Paula Moreno en EL TIEMPO, aquí)