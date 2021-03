Un año después de esta pandemia ha sido interesante descubrir nuevas formas de ser y relacionarse a un clic. A un clic se puede tener acceso hoy a los mejores programas de formación en el mundo; a un clic nos sumamos a iniciativas transnacionales; a un clic decidimos qué y por qué comprar; a un clic, lo que era cerrado y considerado exclusivo ha abierto sus puertas y está resignificado su sentido; a un clic creamos y comunicamos como práctica habitual. A un clic, hoy compartimos. Sin embargo, ese clic es reducido y más lento para muchos que sufren las desigualdades de acceso a la conectividad.

En esta nueva realidad, las pantallas son espejos que nos permiten llegar a los espacios de intimidad y visitar múltiples geografías; identificarnos y unirnos a causas, sabiendo que todo tiene un público más amplio. Detrás de las pantallas, familias enteras están participando en nuestras conversaciones. A un clic, todo se abre, se cierra, se corta y se reinicia de muchas maneras.



Por ejemplo, la educación y la cultura cambiaron radicalmente sus formas tradicionales, lo digital y lo audiovisual condensan por varios años una parte importante de su oferta. Los espacios presenciales y físicos serán para otras cosas, ya no serán el centro; las interacciones serán de otras formas, que aún estamos definiendo e inventando. No obstante, los mundos paralelos siguen siendo paralelos con covid o sin covid, pues muchos no poseen internet ni acceso a dispositivos móviles, y esto tiene un infinito peso social que apenas estamos empezando a dimensionar.



Voy a usar solo un ejemplo: Timbiquí, ubicado en la costa Pacífica caucana, con 30.000 habitantes, en su mayoría rural y cuyo principal medio de transporte es el potrillo o la panga (canoa). Un Macondo negro perdido en la selva, como lo describe el historiador Mauro Castillo, lleno de riquezas minerales, dinastías musicales y un paisaje precioso de río y mar. Yadira Amu, la primera mujer en ser alcaldesa de Timbiquí, ganó recientemente el premio de excelencia a la gestión pública. Su primera tarea fue contener una pandemia; con una infraestructura sanitaria precaria (tan solo dos médicos), se organizó con las parteras, curanderos, gestores y contuvo los casos no solo de covid, sino los brotes de malaria.



Sin embargo, de los 7.000 estudiantes matriculados en 2020, casi mil hoy no están matriculados y el reclutamiento forzado se incrementó. En un trabajo que hacemos con los docentes de Timbiquí, es muy fuerte ver cómo se conectan cinco con un celular, se suben al techo de una casa para tratar de tener señal o si no van en lancha (bregando a no mojar uno de los pocos computadores que tienen) a uno de los pocos puntos de conectividad, contando que en la zona rural hay solo 6 horas de servicio de energía al día. Su cobertura de internet es 2,32 % en la zona urbana. Además, hoy más de 6.000 personas están confinadas por enfrentamientos armados, por un conflicto recrudecido y nutrido por la falta de oportunidades. ¿Será que no podemos cambiar la historia de Timbiquí con solo 30.000 habitantes y conectarlo para que ya no ocupe los últimos lugares de calidad educativa, generar alternativas de empleo para sus jóvenes y desarmar las violencias? ¿Podría ser esta una oportunidad?



Esta pandemia nos llama a hacer clic para ser y hacer más, aceptar que lo que cambió cambió y tiene sus limitaciones, pero también su encanto. ¿Será posible hacer clic no solo en nuestra vida, sino en la de otras personas? La esperanza y reactivación del país surgen desde los pueblos también, respondiendo de manera concreta y acelerando los cambios. ¿Será que hacemos clic revolucionando digitalmente esos márgenes y múltiples costas de oportunidad y utopía?



PAULA MORENO

En Twitter: @paulamorenoz