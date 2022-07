La lucha por los derechos de las mujeres no conoce fronteras

El viernes 24 de junio, después de casi 50 años de vigencia, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia del caso Roe vs. Wade, que desde 1973 había reconocido el derecho constitucional federal al aborto. Esta anulación inmediatamente dejó a más de 36 millones de mujeres y personas con capacidad de gestar sin acceso a un servicio fundamental de salud: el aborto.

En el instante en que Roe fue anulada se cayó la protección federal al aborto, permitiendo a cada estado tomar sus propias decisiones frente al mismo. Como resultado, el país se dividió inmediatamente en dos: el primero compuesto por los estados que declararon proteger el derecho; el segundo compuesto por al menos 26 estados, más de la mitad del país, que rápidamente emitieron legislaciones inmediatas y anunciaron medidas que prohibirían o restringirían severamente el derecho al aborto.



Al igual que en América Latina, este nuevo panorama dibuja rápidamente una realidad para las miles de personas a las que se les negará el aborto seguro, para quienes no tendrán las condiciones de viajar a otros estados en donde es legal y quedarán marginadas. Estas son personas de bajos recursos, quienes no pueden darse el lujo de dejar de trabajar y costearse un viaje, menores de edad sufriendo violencia sexual intrafamiliar que no pueden viajar sin el consentimiento de sus padres, personas víctimas del tráfico sexual, personas inmigrantes sin documentación para quienes cruzar líneas estatales podría costarles la deportación, mujeres que viven en zonas rurales que tienen hijos bajo su cuidado, a quienes no podrían dejar solos, entre tantas más.



Como lideresa del movimiento de la Marea Verde que ha trabajado décadas para ampliar el acceso al aborto en América Latina, esta es una realidad que conozco muy bien. Cuando perdemos el acceso al aborto perdemos nuestra humanidad. Seamos claros: con esta decisión, la Corte Suprema está condenando a que niñas de 11 años que son violadas sean obligadas a arriesgar sus vidas en el parto; abre la puerta a que mujeres sufriendo pérdidas naturales sean acusadas de aborto, y garantiza que mujeres con embarazos ectópicos u otras complicaciones no puedan acceder al aborto que les salvará la vida de una muerte por septicemia.

Colombia emitió un fallo histórico que nos puso en la vanguardia del continente americano en materia de derechos reproductivos, fallo que, como nos enseña la anulación de Roe, debemos proteger.

Como madre me rompe el corazón pensar que mi bebé y todos nuestros hijos e hijas crecerán con menos derechos que los que tuvimos sus madres, por los que lucharon sus abuelas. Como inmigrante que creó su vida ahí, me llena de indignación ver a los Estados Unidos unirse a la vergonzosa lista de países del mundo en los que la vida y la libertad de las mujeres es restringida por grupos radicales conservadores, con falsa moral, sentados en el poder. Sin embargo, a pesar de mi frustración, sé que este no es un final, sino el inicio de una nueva lucha.



Hace unos años era impensable que los países latinoamericanos –entre los más católicos del mundo– emergieran como un ejemplo mundial en las políticas de protección a las mujeres y niñas, pero hoy en día la reciente ola de despenalización del derecho al aborto en Argentina, México y Colombia, ha demostrado cómo legisladores y magistrados sí pueden ser capaces de interpretar la ley de acuerdo a la Constitución, y no de acuerdo a sus creencias personales, religiosas o políticas.



En Colombia, específicamente, el fallo de la Corte Constitucional no habría sido posible sin las organizaciones de derechos humanos, que ejercieron una presión incesante sobre los magistrados para recordarles los desastrosos efectos antidemocráticos y anticonstitucionales de la insuficiente regulación anterior. A través de protestas en las calles, campañas en redes sociales e intervenciones ante los medios nacionales e internacionales, se enfatizó una verdad abiertamente conocida: el sistema de excepciones al aborto no protegía a las niñas ni a las personas embarazadas más vulnerables del país. Es por esto que Colombia emitió un fallo histórico que nos puso en la vanguardia del continente americano en materia de derechos reproductivos, fallo que, como nos enseña la anulación de Roe, debemos proteger.



Este es un llamado a nuestras hermanas en Estados Unidos a que no desfallezcan. Deseo recordarles que aquí, en América Latina, la Marea Verde aseguró victorias que una vez también parecían imposibles y, aunque el panorama no sea alentador, somos más quienes creemos en las mujeres y en el derecho fundamental a decidir sobre nuestro propio cuerpo que los que intentan robarnos esa misma libertad.



Nuestra lucha no conoce fronteras, a través de la historia las mujeres hemos enfrentado esta batalla por controlar nuestra libertad, y juntas hemos prevalecido, lo lograremos nuevamente, también esta vez recuperaremos en Estados Unidos el camino de la justicia, porque unidas somos imparables.

PAULA AVILA-GUILLEN

Directora ejecutiva del Women's Equality Center​