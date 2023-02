A un año del aborto legal, lecciones internacionales para Colombia

Hoy celebramos un año de la decisión más importante de los últimos tiempos en materia de derechos reproductivos: la despenalización del aborto en Colombia. Una victoria que reivindica un derecho humano y un reconocimiento al esfuerzo de tantas organizaciones y personas que con devoción llevamos la bandera de defensa de los derechos reproductivos.



En un mes también se cumplirá un año de una noticia que nos llevó al otro lado del espectro: la filtración de un borrador de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que se daba a conocer que la decisión que había protegido el aborto por casi cincuenta años con el renombrado caso Roe vs. Wade se iba a caer.

Parecía una broma de mal gusto, pero como colombiana inmigrante en los Estados Unidos, ya presentía que dado el clima político y la fuerza de los grupos conservadores en mi país adoptivo, esta distopía podía ser verdad. En efecto, en junio de 2022 se revocó oficialmente la decisión histórica que dictaminaba que el aborto era un derecho constitucional desde 1973.

A un año de que en Colombia contamos con una de las decisiones más progresistas en términos de protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes, en los Estados Unidos vivimos medio siglo de retroceso histórico en derechos humanos. Ser testigo de dos escenarios tan opuestos, uno tan motivador, otro tan preocupante, me invita a reflexionar sobre dos aspectos en particular.

Uno, la importancia de reconocer el momentum arrollador del movimiento de derechos humanos y de las mujeres en Colombia y en América Latina. No podemos olvidar que la sentencia de la Corte Constitucional en nuestro país fue precedida por decisiones similares en Argentina y México como poderosas réplicas de la marea verde que debe seguir por todo el continente, demostrando que es posible tener reconocimiento del aborto como un derecho aún en contextos social y políticamente conservadores.

Y dos, que una vez tenemos una victoria y centramos el foco en implementar un fallo, es crucial dedicarnos a protegerlo. Si hay algo que podemos aprender de Estados Unidos, es que ninguna victoria ganada puede darse por hecho. Además de que las decisiones judiciales o legales respecto al aborto deben acompañarse por reglamentaciones para su implementación, es fundamental que tengan el respaldo de estrategias de comunicación e incidencia para que la sociedad entienda claramente la importancia de estas decisiones.

Sería soberbio no reconocer que si bien hemos logrado esta victoria, la lucha por un pleno reconocimiento social de nuestros derechos sigue y seguirá siendo atacada. Aunque se despenalizó el aborto en Colombia, el estigma alrededor de este servicio médico sigue permeando nuestra cultura. Por lo tanto, el mecanismo para proteger esta decisión no consiste solo en sofisticadas estrategias legales. También exige un trabajo de base de carácter político, social y cultural que nos permita avanzar para erradicar o, al menos, reducir el estigma que sigue existiendo alrededor de este procedimiento.

Hasta que el derecho al aborto no sea un tema de conversación en nuestras casas, espacios educativos y sociales, no vamos a lograr protegerlo completamente. Debemos hablar de aborto sin tapujos o estigma, contar nuestras historias sin necesidad de hacerlo en el anonimato, reconociendo que es parte de nuestras vidas.

Mientras sigan existiendo sistemas patriarcales que quieren oprimirnos y controlar nuestros cuerpos como si fuera un comodín que les pertenece; mientras el debate no reconozca que el aborto no solo es un tema de salud pública, sino de justicia social, no podemos bajar los brazos ni ponernos cómodos. Hasta que este tema no deje de ser la batalla de unas pocas, en lugar de ser un tema que involucre a toda la sociedad, nuestros derechos seguirán en riesgo.

Lo que pasa hoy en Estados Unidos es un duro llamado a proteger decisiones tan importantes como la de la Corte Constitucional hace un año. Es la motivación para seguir con el compromiso que les debemos a nuestros cuerpos. Hoy celebro este logro para nuestro país, más convencida que nunca de que hay que seguir trabajando en la reivindicación de nuestra dignidad como personas y en que se nos devuelva la libertad de ser dueñas de nuestros cuerpos, sueños y futuros. También lo conmemoro con cautela y observando —en el espejo del norte— que no podemos ni por un minuto dar espacio para que se cometan los mismos errores.

PAULA ÁVILA-GUILLÉN

