El caso chileno nos puso a reflexionar a todos. Con casi el 62 % de los votos, los chilenos rechazaron el domingo 4 de septiembre el texto constitucional que en julio de 2022 había sido aprobado por una Convención Constituyente de 155 miembros elegidos por voto popular. Fue un largo proceso que se inició en octubre de 2019 con unas protestas generalizadas en todo el país con respaldo del 80 % de los chilenos, según encuestas de la época. Y en noviembre de 2019 se llegó a lo que entonces denominaron el ‘Acuerdo de Paz’, en el que el Gobierno y los principales partidos políticos alcanzaron un consenso para impulsar un nuevo texto constitucional mediante un órgano de elección popular.

Expongo estos antecedentes para señalar lo siguiente: lo que sucedió el domingo pasado no fue que los chilenos rechazaron el cambio. No. Lo quieren y lo han demostrado de sobra. Lo que rechazaron fue un cambio tan radical elaborado por la Convención Constitucional en la cual el centro y la derecha no fueron tenidos en cuenta, y que centró su debate más en la reforma del modelo político que en resolverles los problemas a los ciudadanos de a pie.

En otras palabras, lo que los chilenos dijeron fue: cambio sí, pero así no. Se percibe el mensaje de que se les fue la mano. En temas de salud, el texto constitucional rechazado consistía en un sistema de salud estatal y único, en donde, entre otras, eliminaban las Isapres (EPS chilenas). Tanto la salud como las pensiones pasaban a ser manejados por entidades públicas. Era un cambio radical, al que los ciudadanos dijeron no.

¿Qué viene ahora? Seguramente, como los propuso el presidente Boric, “un nuevo itinerario constituyente”, quizás con una nueva Convención Constitucional como él mismo lo ha sugerido, pero los límites ya los impuso el voto popular del domingo antepasado: debe ser un cambio razonable y equilibrado. Es claro que el 78 % de los chilenos votaron en octubre del 2020 que querían una nueva Constitución. Ello nunca estuvo en cuestión.

Esto dijo el presidente: “Yo he conversado con gente que votó ‘Apruebo’ y que hoy tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. (...) Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro. Esto implica que hay que darse espacio para reflexionar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora”. Asesores y personas cercanas a Boric aseguran que parte del problema fue creer que todo lo que se había construido en los últimos 30 años había que borrarlo. En muchos temas, como la salud, lo que se requiere es aprovechar lo construido.

En Acemi acogemos estas reflexiones realistas del presidente chileno. Somos conscientes de que nuestro sistema de salud requiere cambios. Somos los primeros en reconocerlos y tenemos propuestas e iniciativas. Pero también reconocemos los inmensos avances y aciertos que hemos tenido en tres décadas. El camino ha sido largo, con errores y avances, pero es innegable que hemos consolidado uno de los mejores sistemas de salud del hemisferio.

Trabajemos por un cambio positivo y equilibrado en beneficio de los 50 millones de colombianos que hoy tienen un plan de salud.

PAULA ACOSTA

Presidenta ejecutiva de Acemi