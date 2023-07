Desde el frente de batalla de la reforma de la salud

Haber ejercido el cargo de directora ejecutiva de Acemi ha sido una experiencia profesional intensa y enriquecedora; y una personal que superó mis expectativas y me deja enseñanzas, algunas de las cuales quiero compartir en estas líneas.

La discusión de la reforma de la salud ha forzado al sector a realizar una reflexión profunda sobre lo que es importante de lo construido en estos 30 años. La amarga discusión que se ha cobrado cabezas de ministros, coaliciones políticas, y sembrado incertidumbre en todo el sector, ha logrado paradójicamente –al margen de los más radicales– la construcción de consensos, facilitando conversaciones que antes eran impensables, y ha puesto en primer plano la voz de usuarios y pacientes.

Este debate ha cambiado paradigmas. Si bien muchos me ripostarán, siento que las EPS dejaron de ser las malas de la película y su rol en el sistema –gestionar los riesgos en salud y los recursos– es hoy más apreciado. Hay un mejor entendimiento de lo que hacen los aseguradores y la importancia de su papel para que todos los días 2,5 millones de atenciones ocurran en Colombia.

Los colombianos valoramos más de lo que suponíamos la institucionalidad privada en la prestación de servicios sociales como la salud y, por encima de cualquier cosa, no estamos dispuestos a perder las conquistas como sociedad en materia de equidad y solidaridad. Con defectos innegables, el sistema de salud es hoy el principal mecanismo de superación de pobreza con que cuenta el país.

En uno de los múltiples foros en los que tuve la oportunidad de participar en meses recientes, uno de los asistentes se me acercó al final de la charla. Lo que me contó es tan poderoso como sencillo. Me dijo que por su edad fue de las primeras personas en vacunarse contra el covid, y que sintió mucha felicidad y orgullo cuando, en uno de los centros masivos de vacunación, se encontró con personas de todas las clases sociales; y que, indistintamente de cómo estaban vestidos o de qué localidad vinieran, todos recibieron un trato respetuoso. Eso –me dijo– mostraba lo mucho que había progresado el país en materia de equidad desde que él era joven. Sencillo pero contundente.

La construcción de equidad en el sistema de salud colombiano no es un cuento. Es una realidad que todos los días permite que colombianos y migrantes, al margen de sus ingresos, puedan acceder a los mismos médicos, especialistas, tratamientos y tecnologías en salud, incluso por encima de países desarrollados. Y esto se logra porque hay un sistema de salud bien diseñado, con importantes capacidades acumuladas, que permite hacer realidad una promesa de valor monumental del Estado: garantizar el derecho fundamental a la salud.

Tener que explicar por qué proteger el modelo de aseguramiento en salud con participación de privados, algo que por décadas muchos dimos por descontado, ha probado ser un ejercicio valioso a la hora de encontrar caminos alternativos y bases compartidas con actores del sistema de salud.

En el frente de batalla, los soldados defienden conceptos generales como la democracia, la independencia o la libertad. En este frente de batalla la cosa no es tan diferente. Se trata de defender la institucionalidad, que también es privada, los bienes públicos que generan bienestar y la posibilidad de que, en lugar de empezar de cero, mejoremos las cosas que funcionan y pongamos en marcha soluciones a problemas con diagnósticos sustentados en evidencia.

Se vienen tiempos difíciles para el sistema de salud en Colombia: ni los recursos físicos, ni los financieros ni el personal son suficientes para atender las crecientes demandas de la población, las filas se hacen más largas, en parte importante, por la incertidumbre causada por la misma discusión de la reforma. Pero lo que está en juego es tan grande; se trata de la vida, la muerte y la dignidad de millones de personas, por lo que no hay que desfallecer. Mi invitación de cierre es a sumar soldados a la causa.

PAULA ACOSTA

* Exdirectora ejecutiva de Acemi