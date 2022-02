¿No sabemos qué es corrupción?

Esta semana se ha planteado en varios medios de comunicación: ¿qué es corrupción? Incluso leía en una columna que nadie sabe qué es corrupción y entonces por eso todo es corrupción y nada es corrupción, y que es como un monstruo imaginario de nuestra cultura. Bueno, creo que efectivamente la corrupción es un monstruo, pero luego de dos años de trabajar consistentemente en entenderla y combatirla, es claro que no todo es corrupción. Cualquier quebrantamiento de la norma no puede entenderse como corrupción. Si una pareja es infiel, eso no la hace corrupta, la hace infiel; que si esa persona es digna de confianza o no, es otro debate. Que si alguien te atraca en la calle, ¿entonces es un corrupto? No, es un ladrón. Pero entonces, ¿qué es corrupción?

El libro ‘¿Qué es la corrupción?’, de Leslie Holmes, es un buen punto de partida. Plantea que la corrupción no es solo un asunto de lo público, sino también de lo privado, y que el concepto más ampliamente aceptado es que es el abuso de una posición de poder para un beneficio particular. Ahora bien, para combatirla desde el sector público podemos avanzar sobre una definición en la cual se entienda que la corrupción, en efecto, es el abuso de una posición de poder para un beneficio particular, que desvía el buen uso de los recursos públicos y menoscaba el bienestar social.



Miremos un par de ejemplos: cuando se incumple una norma si se ofrece dinero al funcionario que verifica su cumplimiento, se es corrupto, pero si el funcionario acepta el dinero es corrupto también. Si el funcionario es quien pide el soborno, es corrupto, y quien lo paga también; así, en este caso se relaciona un agente público con uno privado. Si se contrata a alguien para un cargo sin que cumpla los requisitos porque es amigo de un político o del directivo, ese es un acto de corrupción. Si se le ofrece un contrato o empleo público a alguien a cambio de un pago mensual en proporción a lo que recibiría de honorarios o salario, eso es corrupción. Y ni hablemos de los casos en que un contrato se entrega a un contratista a cambio de un porcentaje del valor del contrato, sin importar si puede cumplir o no con la entrega de bienes y servicios a la comunidad.



Entiendo la corrupción como un fenómeno multivariable que afecta al sector público, pero que no depende solo de este. Así puede pensarse en diferentes acciones para combatirla desde lo público, involucrando a la sociedad en su conjunto. Se trata, entonces, de invitar a la ciudadanía a participar en el cuidado de los recursos públicos desde el control social, y en el sector privado a promover buenas prácticas anticorrupción; fortalecer con la academia la formación y la investigación sobre corrupción; articular esfuerzos institucionales con los organismos de control para el intercambio de información que permita la prevención y sanción efectiva; generar alianzas con organismos internacionales para fortalecer las capacidades institucionales del sector público en transparencia, colaboración y participación ciudadana; al tiempo que la misma administración pública se fortalece internamente en integridad, procesos, controles y minimización de riesgos de corrupción.



La corrupción no es un problema etéreo sobre el que no podamos trabajar. De hecho, es moralmente incorrecto no hacer nada por combatirla sabiendo que perpetúa el círculo de la pobreza al generar ineficiencias en lo público, impidiendo el acceso a bienes y servicios, frenando el desarrollo sostenible y generando pérdida de confianza ciudadana que incentiva la evasión de impuestos y disminuye el gasto público social orientado al bienestar general.



PATRICIA RINCÓN MAZO



