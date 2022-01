Neil Mars, la cara amable de Nueva York

El 27 de diciembre comenzamos unos días de recarga de baterías. Entramos a Estados Unidos cumpliendo los requisitos de covid-19. Prueba PCR negativa de menos de 24 horas y esquema de vacunación completo para adultos. Sin embargo, cuando fuimos al Museo Metropolitano de Nueva York advertimos que habían cambiado las normas y todos los menores debían estar vacunados para ingresar a museos, restaurantes o cualquier lugar cerrado.

Como nuestros hijos no tenían el esquema de vacunación completo, no podían entrar y nos enviaron a una de las farmacias donde aplicaban las vacunas. Tenían vacunación, pero con agendamiento. Intentamos agendar, pero las citas estaban para después del 3 de enero y estaríamos en N. Y. menos días. Así que preguntamos en tres farmacias más y en la última pedimos ayuda. Fue increíble, al decir que necesitábamos asistencia la gente comenzó a solidarizarse. Nos informaron que al no tener agenda debíamos ir a un hospital público, pues la norma era del Estado.



Llegamos al hospital metropolitano de N. Y., y el recepcionista amablemente nos dirigió a pediatría, en donde conocimos a Neil Mars, quien ratificó que solo atendían con citas. Le aclaramos que éramos turistas y que necesitábamos ayuda para que los niños pudieran ir al menos a los restaurantes. Neil nos miró, mientras decía: “Según las normas del Estado de N. Y., todos los niños deben estar vacunados y es nuestra obligación vacunarlos, permítanme le pregunto a mi supervisor si los podemos atender sin cita”. Al regresar nos dijo que podrían brindarnos la atención que necesitábamos y que vacunarían a los niños.



Cuando le pregunté a Neil por qué nos ayudaban si la norma establecía la cita, él –con sus largas rastas y con una gran sonrisa– contestó: “Porque los niños son la siguiente generación y es nuestro deber cuidarlos, debemos siempre priorizar sus derechos”. Luego de hacer el registro pasamos al área de vacunación. En N. Y. los niños pueden reclamar 100 dólares u obtener boletos para atracciones como la Estatua de la Libertad si reciben su primera dosis, además de regalos. Naturalmente, no nos acogimos al bono, pues no somos neoyorquinos.



De esta experiencia resalto los aprendizajes. Primero, la habilidad que tiene una sociedad para atender a sus individuos cuando se llega a consensos, todos estaban de acuerdo en que la protección de los menores era prioritaria. Segundo, la información sobre los derechos era clara; cada paso que dimos nos llevó al lugar donde podían atender la necesidad que planteábamos, en la información que nos brindaron actuó el principio común de dar protección a los niños y vimos en acción la institucionalidad para dar solución efectiva a un problema. Tercero, el proceso no está por encima de la obligación de brindar bienestar; claramente hay procesos establecidos, pero también hay flexibilidad para tomar acciones y brindar el servicio a quien lo demanda. Esa es una de las cosas para aprender en los países en vías de desarrollo, enfocarnos más en la solución del problema que en el problema en sí mismo.



Neil fue el más claro ejemplo de ello. Emprendió las acciones para ingresar a unos turistas que no pertenecen al sistema de salud al sistema del hospital y brindarles la atención necesaria. Neil es un empleado de un hospital público que, con su conocimiento de las normas, la conciencia del bienestar infantil y la flexibilidad para ajustar el proceso, halló una solución. Priorizó que los niños pudieran divertirse en el museo, ir al zoológico, entrar a una tienda y comprar un dulce. Ese día Neil fue la cara amable y la llave de la ciudad de N. Y. para dos niños extranjeros que gozaron de ver protegidos sus derechos.



PATRICIA RINCÓN MAZO



