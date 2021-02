Con sororidad romperemos el techo de cristal

“Los roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino que son socialmente construidos”. Judith Butler



Mi hija de 10 años lleva unos 7 meses hablando de robótica; yo, economista de base y con experiencia en gerencia pública y política fiscal, no sé ni qué es un circuito. Por ello he pedido ayuda. Hablé con mi suegro, que es físico; con una ingeniera experta en temas de innovación financiera, he ‘googleado’ y no he encontrado un espacio de robótica para niñas en Colombia. Podría ser que no he buscado bien, dirían algunos, así que amplié mi búsqueda más allá de las fronteras de mi país.



Indagué en el MIT –Instituto de Tecnología de Massachusetts– y encontré un grupo de ingeniería mecánica para mujeres. Les escribí contando la historia de mi hija y diciendo que me gustaría conocer programas al respecto, me contestaron celebrando el interés de mi hija por la tecnología, y no solo me compartieron varios recursos sobre robótica para niñas de esa edad, sino que la invitaron a conocer MIT cuando el campus estuviera abierto.



Esta historia me llevó a pensar en cómo las mujeres podemos avanzar en una ruta de igualdad de derechos sin tener que luchar por lograr más oportunidades. En mi caso particular, debo decir que los elementos han sido cuatro: carácter, oportunidad, educación y sororidad. El carácter es la fuerza con la que se decide lograr los objetivos, no tiene que ver con imposición o violencia, sino con estrategia, con creer que es posible, con fallar y volverse a levantar. No es fácil tener carácter, requiere de determinación y coraje.



Las oportunidades son esas ventanas de acceso que se nos aparecen en determinado momento y que hay que saber aprovechar. En Colombia, por ejemplo, las oportunidades laborales son menos para las mujeres que para los hombres. Según el Dane, la tasa de desempleo para las mujeres en noviembre de 2020 fue 19,6 % y para los hombres, 10,9 %, y, aunque las mujeres en edad de trabajar somos el 51,1 % y los hombres, el 48,9 %, las mujeres participamos menos en el mercado laboral, al ser solo 50,4 %, mientras los hombres son el 72,7 %.

La educación me dio la capacidad de análisis crítico para valorar las opciones que se presentan. Por ello, la educación en nuestro país es fundamental y, si bien hemos avanzado en acceso a primaria y secundaria, sigue siendo un asunto pendiente mejorar la calidad, aprender una segunda lengua y ampliar el acceso a educación superior.



El desafío en educación superior es grande, especialmente para las mujeres. Según los datos del Ministerio de Educación, la cobertura en educación superior es del 52 %. Y en materia de estudio encontramos que el 31,5 % de las mujeres en el país estudian ingeniería de sistemas, el 16 % de las mujeres estudia ingeniería electrónica y solo el 8,4 % estudia ingeniería mecánica. Así que lo que mi hija pretende es entrar a un territorio netamente masculino, y no seré yo quien le diga que no. Para eso está la sororidad.



La sororidad es esa cualidad que tenemos las mujeres de apoyarnos a nosotras mismas. No solo se trata de empoderamiento, es compartir, guiar, creer que es posible lo que soñamos, que no somos menos ni tampoco más que un hombre, porque si bien físicamente somos diferentes, como seres humanos tenemos los mismos derechos.



Estos elementos permitieron que pudiera romper el techo de cristal y espero que mi hija lo haga sin la sutileza y el miedo con el que yo lo hice. Espero que ella actúe con mayor determinación y siga abriendo el camino para otras.



Carácter, oportunidad y educación son esenciales, pero la sororidad es un regalo de las mujeres con las mujeres. Nos lleva a ser mejores, a creer que es posible. Así que madres, amigas, familiares y mujeres, la sororidad es nuestra esperanza de que las mujeres podamos llegar a esos lugares donde no hemos llegado.



PATRICIA RINCÓN MAZO

Subsecretaria técnica, Secretaría General de la Alcaldía Mayor