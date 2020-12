Educación contra los estragos del covid

Una de las cosas más dolorosas para mí de la pandemia, además de ver cómo intentamos controlar la propagación de una enfermedad que nos sacó de nuestra zona de confort mientras se lleva a familiares y amigos, ha sido ver cómo pacientemente nuestro país espera a que otros países desarrollen la vacuna, sin que tengamos la oportunidad de competir en ese proceso. Y no solo esperamos a que otros hicieran la vacuna, sino que ahora pareciera que estamos en lista de espera para adquirirla; y si la adquirimos, aún no tenemos la certeza de que estamos 100 % preparados para transportarla por el país, dada la cadena de frío que necesita su protección. La pandemia ha dejado de manifiesto lo que significa ser un país en vías de desarrollo; las desigualdades sociales que aún tenemos; nos ha recordado que el camino por recorrer aún es largo, en una senda de igualdad de derechos y en la promoción del crecimiento socioeconómico que nos lleve como país al siguiente nivel.



Un crecimiento que debería fundamentarse en una economía que privilegie de manera importante la educación, la ciencia, la investigación, la tecnología y la innovación no solo como una forma de capacitar mano de obra, sino como una oportunidad de generar conocimiento y mejores condiciones de vida para todos, una educación de calidad con capacidad de potencializar el talento que tenemos los colombianos y una investigación para romper la barrera del conocimiento mediante el proceso creativo.



Y es que mientras Brasil y México invierten el 6,2 y el 4,9 % de su PIB en educación, según los datos del Banco Mundial, al tiempo que entre los dos logran más del 60 % de la inversión en investigación, desarrollo e innovación de América Latina, según la Cepal, nosotros en Colombia invertimos en educación el 4,5 % del PIB y algo más de un 0,2 % en investigación y desarrollo. Lo cual nos recuerda que estas áreas siguen siendo un asunto pendiente para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo que no nos deje dependiendo de lo que otros países puedan y quieran hacer por nosotros.



Una inversión enfocada no solo en el monto de los recursos, sino una estrategia que nos permita retomar la senda educativa de la cual nos alejará la pandemia. Millones de niños en Colombia no regresaron a las aulas en el 2020 y tuvieron que afrontar un proceso educativo que si bien intentamos mantener, lo hicimos de manera improvisada y atropellada, pues los problemas de conectividad a internet, la falta de equipos y un proyecto educativo basado en la presencialidad hicieron difícil el aprendizaje. Necesitamos una estrategia educativa que vaya más allá del simple hecho de hablar del 4,5 % del PIB invertido en educación, una estrategia que vaya más allá del gasto público, que nos vea como seres humanos y se dedique a desarrollar nuestro potencial con calidad, no solo en educación básica y media sino también en la superior.



Una inversión en investigación y desarrollo que nos permita enfrentar los desafíos de la recuperación económica y social, a la vez que fortalezca las capacidades científicas, creativas, económicas y tecnológicas, una investigación y desarrollo que promuevan el empleo, la innovación y el emprendimiento, la capacidad analítica y el sentido crítico.



Nuestros gobernantes y líderes tienen hoy una oportunidad y el desafío de replantear nuestra senda de desarrollo; los colombianos hemos demostrado que somos persistentes, creativos y resilientes, pero son pocas las oportunidades para desarrollar nuestro potencial. Estamos aprendiendo de la pandemia a priorizar otros aspectos de la vida, a vernos en el mundo, y tenemos la capacidad de comprender que la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología pueden llevarnos a un lugar donde no hemos estado antes.



Patricia Rincón Mazo

Subsecretaria técnica, Secretaría General de la Alcaldía Mayor