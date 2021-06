Colombia en clave de futuro

Es un desafío vivir en el 2021 con la mirada fija en el 2030 o el 2040. Se requiere una mente visionaria y estratégica capaz de ver hoy las oportunidades del mañana. Y no se trata de no vivir el hoy por estar pensando en el mañana, sino de tomar decisiones hoy que sean responsables con el futuro. Pensemos en Egan Bernal. De seguro no se levantó el 27 de abril de 2021 diciendo ‘mañana me inscribo al Giro de Italia y me gano dos etapas y la competencia’. De seguro no. Él ha venido entrenando día a día para ser mejor, y cuando se inscribió ya tenía una estrategia, sabía en cuáles etapas debía dejarlo todo y en cuáles no. Tuvo la visión, la estrategia y la disciplina para lograrlo.

Y esa visión y capacidad constante de trabajo deberían revestirnos desde lo personal a lo institucional. Es importante que nos proyectemos para atender los asuntos pendientes en lo social y lo económico. Colombia pasó en 16 años de un proceso de seguridad a un acuerdo de paz, lo cual permitió que floreciera una nueva generación con una visión más amplia, un poco más alejada de la guerra del narcotráfico y el conflicto armado. Una generación que mira hacia el futuro con más esperanza, y eso hace una gran diferencia. Ahora el país puede priorizar recursos en asuntos que no sean la guerra, pero debemos ser capaces de hacerlo estratégicamente.



Fundamental que la cadena de justicia sea más eficiente, con un sistema capaz de investigar y promover una sanción ejemplar, que reduzca la impunidad y deje claro que la violación de la ley no es de libre tránsito en el país. Porque, según la última encuesta de Invamer, la opinión desfavorable del sistema judicial colombiano es de 80 por ciento. Se deben dirigir recursos para atender y resocializar a la población carcelaria y acabar con el hacinamiento, mediante la construcción de cárceles, pero sobre todo cultivando las nuevas generaciones con educación y oportunidades.



Hay que priorizar una educación básica y media de calidad, y con acceso a educación superior. Pero no solo en distribución de recursos: la financiación debería venir acompañada de una estrategia de largo plazo que sitúe a la educación, la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo. Hay que dar oportunidades de formación profesional y personal a nuestros maestros. Ellos son el capital humano que forja el futuro. También, generar un acceso a educación superior sostenible en el largo plazo y formar parte de nuestro talento humano con posgrados en el exterior, sin dejar la gestión de la cultura y el arte –cuyo acceso hoy está limitado– y un compromiso serio con el deporte.



Y si bien la justicia y la educación son imperativos para construir las bases, la lista de asuntos pendientes es más larga. En salud seguimos siendo reactivos. Necesitamos un esquema que atienda de manera oportuna las enfermedades y promueva la salud pública y la prevención. En desarrollo económico es importante la generación de empleo, promocionar pequeñas y medianas empresas, apoyar los proyectos productivos de jóvenes talentos y atraer inversión extranjera.



En infraestructura, proyectar y terminar vías de acceso a las regiones; avanzar en la promoción del agro y la tecnificación de este (ni hablar de los años de deuda con la titulación de la tierra). Urge atención integral a la niñez, para reducir los efectos de la pandemia en educación y desnutrición.



Ante esta lista de desafíos, necesitamos construir entre todos. Como país, aún no estamos perdidos. Avancemos en soluciones que brinden oportunidades generales y no solo individuales. Y así como Egan, debemos ir etapa tras etapa por la Colombia que anhelamos.



PATRICIA RINCÓN MAZO