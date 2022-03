¿Y qué es eso del fortalecimiento institucional? ¿Sirve para algo? Son algunas de las preguntas que suelen hacerme, y pienso cómo se explica de forma sencilla un tema tan técnico, hasta que digo: sirve tanto que por pensar en que no sirve es que estamos como estamos en las instituciones públicas. Se trata de organizar la administración pública para que sus entidades funcionen mejor y puedan así dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Se trata del corazón técnico del quehacer público.

Hablar del fortalecimiento de las instituciones es hablar, entre otras, de planeación, tecnología, talento humano, procesos, ejecución presupuestal, contratación, análisis de información y seguimiento de metas. Para hacerlo más claro, hablemos solo de procesos, es decir, de la forma de hacer las cosas. Algo que requiere el esfuerzo de pensar en hacer algo y hacerlo bien, con eficiencia, eficacia y calidad. Además, protegiéndolo contra los riesgos de la malversación y la corrupción.



Cuando arrancó la vacunación teníamos la inminencia de un carné para identificar a los vacunados. Y se diseñó una cartulina donde se registraba la vacunación, sin control o verificación. Así, cualquiera con conocimientos de diseño puede copiar el diseño, imprimirlo, diligenciarlo a mano y vender copias. Tenemos un certificado digital, sí, pero no es el que usamos como documento oficial.



Si lo pensamos desde el fortalecimiento institucional, el esquema sería como en otros países, tales como México, Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá, donde el carné tiene un código QR para identificar al usuario y acceder al sistema de información de las autoridades de salud responsables de la vacunación, no solo en el país de origen, y que es válido a nivel internacional. Incluso, en donde aún hay versiones en físico se diligencia un formulario antes de la cita de vacunación y el sistema arroja, en el momento de la vacuna, un código de barras con un código QR impreso en un adhesivo y pegado al carné. Eso permite controlar los riesgos de fraude del documento a la hora de llevar el control de los vacunados y de la probabilidad de dispersión de la enfermedad.



El segundo ejemplo son nuestras elecciones. Hoy tenemos elecciones y serán de nuevo en papel, lo que aumenta la vulnerabilidad del proceso, pues existe el riesgo de modificaciones de números y datos, especialmente en la fase final del conteo de votos, allí donde ya no hay jurados de votación. Es un proceso que hace difícil su control a través de los soportes y que no es amigable con el medio ambiente, frente a la cantidad de papel que se debe imprimir. Desde el fortalecimiento, podría pensarse en un proceso digital, y si el voto electrónico es muy costoso, es factible avanzar en un proyecto a fases donde una primera fuera la identificación de los votantes con registro biométrico, así por lo menos los muertos no se levantarán de sus tumbas a votar.



El fortalecimiento institucional genera procesos claros y transparentes para las garantías de derechos. Con procesos organizados se atiende a la población con equidad e inclusión, en trato y en bienes y servicios. Con procesos claros se identifican los responsables de las decisiones y no se diluye la responsabilidad de las acciones y decisiones. Procesos con el uso de tecnología son más eficientes y transparentes. Procesos con controles específicos permiten que la corrupción micro, esa que se ve en el día a día, como contratar perfiles inadecuados o a personas que no cumplen sus funciones, vaya perdiendo terreno a favor de la legitimidad, la eficiencia, la eficacia y la celeridad de las instituciones públicas. El fortalecimiento institucional es en definitiva el fortalecimiento de lo público.



PATRICIA RINCÓN MAZO



