¿Y cómo es él?, ¿o ella?

Trabajar en pro de la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción requiere un alto nivel técnico, de compromiso y de creatividad. En lo técnico, si no se tiene claro el objetivo por atacar se pueden emprender acciones quijotescas en batallas contra molinos de viento.

El compromiso se requiere para emprender sin dilaciones y con persistencia las acciones de fortalecimiento institucional, transparencia, control de riesgos, integridad y participación. Y la creatividad es, sin duda, una herramienta poderosa para facilitar la comprensión de los aspectos técnicos, para acometer acciones derrumbando las barreras de la resistencia al cambio, y sobre todo para pensar al diseñar las acciones y cerrar el paso a los corruptos que siempre andan innovando y haciendo las cosas de una forma diferente.



Reconfirmé el poder de la creatividad esta semana. En mi trabajo, se viene avanzando en controlar los riesgos que existen de que los delincuentes utilicen a la administración pública para disfrazar de legales recursos de operaciones delictivas como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción. Y la cuantía de recursos es importante.



De hecho, según varios informes, el narcotráfico en Colombia para 2019 estaba alrededor de 19 billones de pesos, dineros que seguramente buscarán cómo ingresarlos a la economía, sin contar con recursos de otros delitos como la extorsión, la corrupción, la trata o el secuestro. Y una forma de controlar este problema es implementando un Sistema de Administración de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Y la creatividad es necesaria para explicar por qué es importante este sistema y cómo funciona.



Con ese nombre, lavado de activos y financiación del terrorismo, se piensa en narcotráfico, terroristas y trata de personas, y no se asocia de manera directa al control de la corrupción; es más, se piensa que el Sarlaft solo sirve para el sector financiero. Pero no. Todos hacemos Sarlaft en algún momento de nuestra vida.



José Luis Perales hizo administración de riesgos en una canción, una que dice: “¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?”. Eso es puro control de riesgos, está verificando que él, fuese quien fuese, no fuese un truhan.



Se trata de que cada entidad revise en qué transacciones, actividades o gestiones podría tener internamente el riesgo de que algún servidor o colaborador genere acciones de corrupción que le permitan captar recursos ilegalmente, o bien que los delincuentes presenten a través de proveedores recursos de sus actividades ilícitas para que se puedan presentar como lícitos.



En el caso de las entidades públicas, Sarlaft permite entonces controlar que no se cometan delitos como el soborno, el enriquecimiento ilícito, la extorsión o el cohecho. Se puede, por ejemplo: verificar el enriquecimiento ilícito controlando el crecimiento patrimonial de los servidores, verificar de quién provienen las donaciones, revisar en los grandes contratos a los proveedores y si se encuentran personas en listas restrictivas reportarlos a la Uiaf, además verificar que a quienes se dan subsidios no tengan relaciones con personas de listas restrictivas.



Sí, el tema es bastante técnico y requiere un esfuerzo mayor para explicarlo e implementarlo, allí entra la creatividad. También es cierto que habrá que insistir y persistir para lograrlo. La parte técnica ya está escrita, se requiere revisarla y comprometerse para desarrollarlas, y en este caso lo fundamental será entonces la creatividad.



PATRICIA RINCÓN MAZO



(Lea todas las columnas de Patricia Rincón en EL TIEMPO, aquí).