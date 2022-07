La vida en clave de políticas públicas

Mariana tiene 60 años y ha tenido una vida que considera al final buena. Nació en el campo y se casó a los 19 años con un hombre a quien amaba. Su vida fue serena hasta cuando la violencia la sacó del campo y la llevó a la cabecera urbana de su municipio, en donde su hijo mayor fue víctima en un atentado y quedó en silla de ruedas. Así que tuvo que abandonar el pueblo y buscar un futuro en la ciudad ayudando al aseo en casas particulares. Atrás quedaron la brisa fría que bajaba de las montañas, el agua de panela caliente y las arepas a la brasa de la leña. Hoy solo quiere seguir siendo independiente, que sus hijos no tengan que mantenerla, pero ya no es fácil conseguir trabajo.

La historia de Mariana, como la de tantos colombianos, da cuenta de una vida de altibajos, una vida que no es lineal. Una vida como la de todos, con felicidad y alegría, pero también con tristezas y desafíos. Si no se rompen, las etapas de la vida deberían ser las mismas: nacemos, somos niños, jóvenes, adultos y viejos. Pero, como Mariana, deberíamos poder contar con soporte en las etapas de nuestra vida e incluso estar seguros de cómo podemos subsistir en la vejez. Y es allí donde las políticas públicas pueden impactar positivamente la vida de las personas.



En cualquier momento necesitamos acceso a salud, a vivienda digna, servicios públicos, transporte, seguridad, un medio ambiente sano y recreación. En toda nuestra vida, las políticas de salud, hábitat, seguridad, justicia, infraestructura, medio ambiente, cultura y deportes deberían estar presentes. Y no es que no se necesite más, sino que hay ciertas políticas que se requieren con más énfasis en ciertos momentos de la vida.



Así, por ejemplo, en la niñez y la juventud el énfasis debería estar en la educación, aprendiendo a leer, a escribir, a analizar, a convivir y a crear. Pero también en tener alimentación suficiente para desarrollarnos y disfrutar de espacios de recreación, deporte, arte y lúdica. Vivir en una familia sin violencia.



En la adultez juegan un rol predominante la independencia, el desarrollo personal y nuestro aporte a la sociedad. Convendría tener oportunidades de emprendimiento o empleo o investigación o aumentar nuestros conocimientos. Poder elegir lo que queremos ser y hacer nuestro aporte a la sociedad desde cualquiera que sea el ámbito en el que nos desarrollemos, preferiblemente desde la legalidad. En esta etapa cobran importancia las políticas de empleo, desarrollo económico, emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología, agricultura, contexto internacional y educación superior.



Finalmente llega nuestra vejez, cuando la capacidad física y mental se reduce, haciéndonos de nuevo dependientes. Acá entran con mayor fuerza las políticas de protección social, pensiones e integración a la sociedad de los adultos mayores. Y más ahora, cuando aumenta la esperanza de vida y cada vez los adultos somos más.



Como la vida no es lo lineal y tiene altibajos, ni todos somos iguales (lo cual es bueno), la política pública debe tener la capacidad de atender esos momentos complejos que vivimos o esas características que nos hacen diferentes cuando podríamos necesitar acciones puntuales, como seguros de desempleo, bono alimentario, accesibilidad para personas en todas las condiciones, con inclusión, diversidad y atención a minorías. A la final, la política pública no solo debe entregar servicios generales en las etapas de la vida, sino permitir acceder de manera integral a una atención en esos momentos en que podamos requerir algo para retomar nuestra independencia y desarrollo personal. En otras palabras, que la política pública no fragmente a los humanos por servicios, sino más bien que nos atienda como personas de manera integral.



PATRICIA RINCÓN MAZO



(Lea todas las columnas de Patricia Rincón Mazo en EL TIEMPO, aquí).