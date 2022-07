La corrupción contraataca; ¿y ahora?

Imagínense, los servidores públicos no podemos opinar o decir algo que se interprete como participación en política, y durante la pasada campaña presidencial hablaban y hablaban sobre corrupción y yo solo podía escuchar, suspirar y callar. Ahora, viendo la escandalosa cifra de sobornos en los recursos públicos para las regiones (500 mil millones de pesos de regalías afectados) y que puedo hablar, lo haré en tono propositivo porque para luchar contra la corrupción hay que profundizar, seriamente, en varios aspectos.

Primero, insisto en tener claro qué se entiende por corrupción. Un consenso general, es que “es el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio particular”, y agregaría que además perjudica el bienestar social. Si los servidores públicos en cargos de decisión inclinan la balanza a favor de alguien o de sí mismos están siendo corruptos.



Segundo, aumentar la transparencia entendida como la capacidad de informar a los ciudadanos en lenguaje sencillo qué se gestiona desde la administración pública, incluidas las decisiones que se toman y los efectos esperados. Dar a los ciudadanos la información que les interesa, como el uso de los recursos, rendirles cuentas permanentemente y de forma incluyente, que sepan qué hace la administración, qué servicios presta, dónde se accede a ellos y quién atiende las necesidades. Para los analistas e investigadores generar datos abiertos.



Tercero, promover procesos de participación. La transparencia se une a la participación permitiendo que las personas accedan a la información en cualquier momento, pero en el siguiente nivel de participación los ciudadanos expresan su opinión, que puede modificar las decisiones de sus gobernantes. Y estaría la participación de codecisión, en la cual puede decidir con la administración pública; y la colaborativa, en la que decide el tipo de bien o servicio a recibir y sus características. Si la administración informa que va a construir un parque, con la consulta escucha si quiere o no que se construya, en la codecisión el ciudadano decide su construcción y en la colaboración ayuda a decidir si tiene pasamanos, ciclorrutas, etc.



Todas las fases de participación son posibles de aplicar o algunas, dependerá de la incidencia que se quiera dar al ciudadano en la decisión. Lo que es cierto es que es imprescindible avanzar hacia la planeación participativa: no más planeación unilateral, que solo fortalece los procesos de corrupción porque desde la planeación se determinan las acciones a emprender y se orienta el presupuesto público.



Cuarto, la inclusión. Si la corrupción beneficia a unos pocos, la inclusión es una poderosa herramienta para combatirla. Es fundamental no dejar a nadie atrás. Que los pobres, las mujeres, las minorías, personas en discapacidad y grupos desfavorecidos tengan el derecho a participar en los procesos de gobierno y acceder a los bienes y servicios sociales. Para lograrlo las entidades públicas deben identificar sus beneficiarios para que sean atendidos de manera oportuna y eficiente, sin desviación de los recursos.



La corrupción es un leviatán, el caos, la confusión. Para que no siga creciendo se requiere una gerencia pública ordenada, con procesos claros, identificación de la ruta de toma de decisiones, con un fuerte control de riesgos, y con un talento humano sensible a las necesidades sociales. Para combatir la corrupción necesitamos que en lo público las cosas sean transparentes, participativas, e incluyentes, con planes claros y con una ejecución de recursos que realmente nos permita sentir que todos tenemos los mismos derechos.



PATRICIA RINCÓN MAZO



