Control a los contratistas

El control en la administración pública colombiana está diseñado para mejorar las condiciones de administración del uso de los recursos públicos, promover una sana contratación y buscar la ejecución de los recursos. Cuenta con la Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y territoriales, que pueden revisar las cuentas de los tres poderes públicos del país: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; incluso tienen la facultad de auditar la administración de recursos de los organismos autónomos, como el Banco de la República y las universidades públicas, en la medida que los gastos administrativos de estas entidades se hacen con recursos que pagamos todos los colombianos.

De hecho, una de las principales ventajas es que pueden ir a las entidades y pedir información sin que medie un proceso de demanda o de denuncia, como sí pasa con la Fiscalía, con la Procuraduría y las personerías.

El control fiscal ha permitido que las entidades ejecuten más oportunamente y de forma más transparente, pues el modelo está pensado para controlar que quienes adjudican los contratos no se roben los recursos, pero hay oportunidades de mejora, ya que no contempla de manera específica acciones para que los contratistas no saquen partido de sus contratos, y defrauden las arcas públicas a través de sobrecostos. Usemos por caso hipotético de estudio a los operadores logísticos.

La operación logística se encarga del relacionamiento y la comunicación de las administraciones públicas con los ciudadanos y los grupos de interés. A través de estos servicios se adquieren, por ejemplo, mesas de trabajo con las organizaciones sindicales, con los grupos minoritarios y se hacen rendiciones de cuentas, entre otros, pues muchos de estos procesos escapan de la experticia técnico de las entidades públicas. Así entra entonces el operador logístico a ser el brazo ejecutor de la administración pública. ¿Pero y qué poder tiene el operador luego de tener el contrato? Pues tiene el poder de la información y con eso tiene el poder de casi todo.

Puede influir de manera directa sobre las cotizaciones entregadas a la administración pública y, en un proceso que hace parecer transparente, dirige los contratos de servicios hacia el proveedor que le entregue beneficios a cambio del contrato. También puede inflar las cotizaciones y pedirles a los proveedores que facturen por porcentajes superiores a los servicios prestados para apropiarse indebidamente de recursos; puede influenciar las decisiones de la administración ofreciéndole bienes y servicios de características superiores a lo que realmente necesita. Y el supervisor de los contratos no tiene la capacidad de controlar lo que pasa entre el operador y el proveedor. Además, por no perder la oportunidad del contrato, el proveedor no reporta los abusos del operador.

Y podríamos buscar más ejemplos para comenzar a hablar de cómo el control debe avanzar hacia la ejecución del contrato, pero no solo de la vigilancia y fiscalización de los servidores públicos, sino desde la praxis de los privados a la hora de ejecutar los contratos. Que la Superintendencia de Industria Comercio pudiera apoyar a los servidores públicos cuando tengan sospechas de malas praxis en los procesos contractuales: precios artificialmente bajos, capacidades de ejecución y cumplimiento de obligaciones con calidad. Que las áreas de control interno auditen, más que procesos, la ejecución en un rol de acompañamiento para guiar a las entidades cuando no sepan cómo proceder ante el mal comportamiento de los contratistas. También se puede pensar en compartir información entre las entidades públicas y los organismos de control. Todo esto para hacer un frente común contra la corrupción cuando esta proviene de los privados.

