Voces que no pueden silenciarse

La Delegación de la Unión Europea y las 16 embajadas de sus Estados miembros en Colombia conmemoramos un año de la campaña #DefendamosLaVida. Sí, el año pasado los embajadores juntamos nuestros esfuerzos para dar visibilidad y acompañar a personas y organizaciones con liderazgo social o defensoras de los derechos humanos en el país.

Los asesinatos y las amenazas contra los líderes y defensores son estremecedores. Cada vida que arrancan es una voz menos en la lucha por una sociedad mejor. Al atacar a defensores de campesinos, indígenas, afros, víctimas, mujeres, minorías sexuales, jóvenes, el medioambiente, la equidad y la justicia se golpea a comunidades enteras, a la sociedad entera.



Líderes y defensores merecen ser apoyados y honrados, merecen tener un entorno seguro y respaldo a su trabajo, y que sea reconocida la importancia de su labor para sus comunidades, para el fortalecimiento de la democracia y para un futuro mejor de Colombia.



Ante la cuarentena y el covid-19, las embajadas europeas coincidimos en una idea: “Estas son voces que no queremos que callen”. Desde nuestras redes sociales hemos venido replicando la voz de defensoras y defensores de 24 departamentos del país en donde se encuentra #DefendamosLaVida, con mensajes sobre las vivencias y dificultades agudizadas que implica ser líder social en tiempos de pandemia.



Replicar sus palabras es combatir la estigmatización. En la distancia no nos damos cuenta del drama que se vive en muchas partes del país; en la cercanía, quienes tienen el privilegio de beneficiarse de su incansable labor, y quienes, como nosotros, conversamos y trabajamos con ellos y los visitamos en sus comunidades, no dejamos de impresionarnos por su compromiso, coraje y determinación, a pesar de los riesgos que enfrentan.



La UE y Colombia somos socios que compartimos valores y objetivos. Trabajamos juntos en foros internacionales como Naciones Unidas para promover la cooperación internacional y el respeto por la universalidad de los derechos humanos. Hoy estamos en un momento clave. Existe una conciencia nacional: Gobierno, Congreso, entes de control y sociedad civil expresan su compromiso en la lucha por la vida de los defensores de derechos humanos.



Combatir la violencia requiere medidas decisivas que ataquen directamente las causas, no solo protección individual, sino sobre todo prevención y protección colectiva, con garantías efectivas de seguridad y de no repetición; es también lograr la justicia para las víctimas, identificar a autores materiales e intelectuales y desmantelar las organizaciones criminales.



Es también responder de manera oportuna e interinstitucional y con la presencia y participación de las autoridades y las comunidades locales. Se trata de avanzar en la construcción de una paz que ponga fin a las desigualdades y sume voces en la democracia.



La promoción y defensa de los derechos humanos es una aspiración continua que exige avances constantes, en Colombia y en Europa. El exsecretario general de la ONU Kofi Annan dijo: “No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos humanos”.



Quienes construyen este camino para todos nosotros en el día a día no pueden caer bajo las balas ni tener que esconderse a causa de panfletos o amenazas. La violencia contra los líderes y lideresas no puede volverse parte del paisaje. No podemos ser indiferentes. La Unión Europea seguirá caminando con el Gobierno, la sociedad civil y todos los que deseen trabajar para hacer de los derechos humanos una realidad. Y #DefendamosLaVida insistirá en la importancia de proteger a quienes los defienden.



Nota: La UE en Colombia cuenta con la presencia de la Delegación de la Unión Europea y 16 embajadas de sus Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. En la campaña #DefendamosLaVida participan también las embajadas del Reino Unido y Suiza.



Patricia Llombart-Cussac

Embajadora de la Unión Europea en Colombia