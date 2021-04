Ya viene el lobo

Las encuestas reflejan que la bomba de tiempo no va a explotar, sino que explotó hace rato: Gustavo Petro dándole sopa y seco a todo el resto de candidatos. Contrincantes que, ni sumados, logran empatarlo en intención de voto. Petro rebosa la suma conjunta de Fajardo, Marta Lucía, Char y Fico; un pulso de 1 x 4 en términos aritmético-pandémicos, la nueva medida del acontecer nacional con olor a feria de descuentos.

Giro a la izquierda con astros perfectamente alineados a favor de Gustavo Petro: pandemia, recesión, hambre, depresión, rabia y desempleo; una tormenta que no podía desembocar sino en un lobo feroz que atormenta al establecimiento bajo la luna llena de las presidenciales y legislativas del año venidero.



Lobo feroz que da la casualidad que se llama Gustavo Petro, pero que bien podría apellidarse Pérez, Rodríguez o Restrepo. ¿Qué otra cosa podía pasar cuando llega una pandemia al país más desigual de toda Latinoamérica? ¿Cuando arrasa bolsillos y empleos entre los millones que viven reventados, pero salva pellejos entre los miles que viven bueno?



Era cuestión de tiempo para que esa sinfonía encontrara eco en un político como Gustavo Petro. Agitando la bandera de la desigualdad social, demostró que no le tiembla la mano para regalar agua, TransMilenio y otras dádivas a los más pobres de Bogotá. Lo que amplifica ahora con efecto farándula –como Hollywood con Bernie Sanders–, solo que con Margarita Rosa interpretando a Susan Sarandon y con Gustavo Bolívar haciendo el magnífico papel del hipnotista legendario.



Que a Petro el establecimiento se lo tome bien en serio. Como en serio se lo debería tomar también el Congreso, hoy enfrentado a una tributaria manoseada por fuerzas contrarias: los votantes de clases medias y los abstencionistas de clases bajas; paganinis y beneficiarios de la misma reforma tributaria, dos caras opuestas de una misma moneda.



Porque esta tributaria sí es una lucha de clases: la de la clase media por no caer a pobre y de los pobres por no dejarse morir de hambre. Los primeros, evitando a toda costa pagar impuestos; los segundos, esperando que ese mayor recaudo les sirva para mejorar su sustento diario. Y los ricos –que desgraciadamente son pocos y por eso somos el país más desigual de toda Latinoamérica– no alcanzan a aportar lo suficiente para alimentar a tanta gente.



Nuestra gran tragedia es que los políticos del Congreso están pensando en la clase media, mientras los del Gobierno piensan en los más pobres. ¿De qué lado está, pues, Gustavo Petro? ¿Del de los 20 millones que ya viven en situación de pobreza? ¿O del de los 2 a 4 millones de colombianos de clase media que podrían caer en la pobreza por cuenta de la pandemia y de una tributaria que los deje sin nada? ¿Del lado de los pobres, que poco votan? ¿O de la clase media, que acude con más fuerza a las urnas?



Se trata de una decisión de vida o muerte para millones de familias. Entre perder la casita y sacar el trapo rojo, entre retirar los niños del colegio y meterlos a la escuela pública, entre pagar la prepagada o tener que hacer largas filas en los servicios de urgencias de la EPS.



Estos últimos meses del gobierno Duque serán determinantes para abrirle o no la puerta a Gustavo Petro, así como al populismo de izquierda o de derecha. Lo de Perú es un campanazo de alerta. No hay margen de error a esta altura de la carrera.



PAOLA OCHOA