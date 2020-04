Una eternidad

Lo dijo hace unos días el brillante columnista del 'New York Times' Thomas Friedman: salir a la calle será como jugar a la ruleta rusa. Una realidad que se impone en un momento donde Colombia y una docena de países comienzan a reabrir gradualmente sus industrias, en medio del afán por controlar el orden público y aplacar el hambre que se avecina como cortesía de la mayor recesión económica de la historia. Una recesión, ahí sí, como para inyectarse límpido por las venas con 260 millones de personas hambrientas, 200 millones de desempleados y 500 millones más regresando a la pobreza.

La selección natural, de 4.000 millones de años de antigüedad, pasa de nuevo al tablero en términos darwinianos: escoger quién vive y quién muere en cada oleada del covid-19. Gobiernos del mundo entero le echan números al asunto mientras sopesan el impacto económico del encierro sobre los bolsillos de los ciudadanos. Morir de coronavirus o empobrecernos todos al unísono. He ahí el dilema de fondo, como pensaría Shakespeare cuando escribió 'Hamlet'.



Con un agravante nada menospreciable: que los dos principales tratamientos contra el coronavirus –el Remdesivir y la Hidrocloroquina– resultaron ser un fraude. Y que la vacuna –que podría estar muy rápido, gracias a los impresionantes avances de chinos y norteamericanos– no estará disponible para todos los colombianos sino hasta dentro de unos dos años.



Según la Fundación de Bill and Melinda Gates –líder mundial en programas de vacunación– producir y distribuir la vacuna para el planeta entero demoraría 18 meses como mínimo. Año y medio mientras manufacturan y distribuyen 7.000 millones de dosis en todo el mundo, cuyas primeras inyecciones serán para pinchar los hombros de los amos de la humanidad: 320 millones de norteamericanos, 1.300 millones de chinos, 600 millones de europeos e ingleses, 140 millones de rusos y 130 millones de japoneses. Después seguirán los árabes y los otros asiáticos; pero el turno final será para los latinoamericanos, africanos y el resto de peones en el ajedrez económico y político global.



Y también después le toca a cada gobierno lanzarse en una cacería de habitantes por todo su territorio, incluidos los lugares más remotos. Que en Colombia se suman los reinos de pandillas y narcos, quienes claramente no están haciendo la cuarentena a juzgar por las últimas noticias sobre parrandas de capos del narcotráfico. Eso y las rumbas desde Usaquén hasta Villavicencio muestran lo poco en serio que muchos se están tomando este encierro, mientras millones de niños y abuelos no pueden salir a tomar ni un poco de sol que les ayude a fijar la vitamina D en los huesos.



Volviendo al punto en cuestión: pasarán por lo menos 2 años para que cualquier vacuna contra el coronavirus se pueda distribuir y aplicar en todo el territorio colombiano (al menos entre el 70 % para lograr inmunidad de rebaño). El Estado colombiano tiene una vasta experiencia vacunando masivamente niños, pero le falta bagaje en la vacunación de adultos y ancianos, lo que supone un reto logístico todavía mayor. Y la industria colombiana no cuenta con las capacidades para la producción de la vacuna apenas se descubra, lo que nos deja entre los últimos países en la lista de vacunación.



Pero a los seres humanos nos gusta echarnos cuentos que solo nosotros nos creemos. Sin importar lo que digan los hechos, nos gusta seguir creyendo que esto del coronavirus va a terminar de aquí a mitad de año. Pero la realidad dice todo lo contrario. Esto va para largo. Tenemos que mirar las cosas como son y entender que se vienen dos años muy complicados. Y que cualquier decisión –tanto del Presidente como de la Alcaldesa de Bogotá y de los gobiernos locales– deberá tomarse con esa cruda realidad de fondo.



Sobre ese telón deberán proyectarse los cálculos de los escenarios y sus costos. Y por lo menos organizar la casa haciendo pruebas masivas, montando una buena trazabilidad de los casos y haciendo un aislamiento de los contagios. Y ojalá invirtiendo en la industria farmacéutica nacional, para que sea capaz de producir la vacuna cuando la descubran los países desarrollados.



No sea que nos pase lo que a los ciudadanos de la Primera Guerra Mundial, que pensaron que la guerra terminaría para Navidad y estuvieron en esas durante cuatro años más.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya