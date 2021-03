Queridas profesoras

Y después de un año volvieron los niños al colegio. Volvieron a madrugar, a salir temprano, a coger la ruta, a llevar lonchera y a jugar con otros niños en el recreo. Y lo más importante de todo: volvieron a estar en contacto con sus maestros de carne y hueso, después de un año de tediosa educación virtual y su insípido universo.

Atrás comienzan a quedar los días de clases en línea, lecciones por Zoom, micrófonos silenciados, monólogos interminables, matemáticas por internet, educación física en línea, clases de historia en Power Point y laboratorios de biología en pantallazos. Ya no más disecar la rana en la cocina de la casa, aprender sobre la Nueva Granada en el comedor, recortar figuras geométricas en la cama, o aprender a escribir a mano a través de una pantalla.



Volvieron al colegio con tapabocas, distanciamiento y en jornadas mucho más cortas, pero con la esperanza de adquirir ganancias inigualables tras doce meses fatigantes de colegio en casa. Porque hay cosas que solo pueden hacer las profesoras y que jamás podremos hacer las madres.



Porque ustedes, y solo ustedes, son capaces de tener una mirada objetiva y externa de los estudiantes. Uno como mamá está permeado por sentimientos, afectos e intereses, que son obstáculos para percibir las distintas alteraciones y cambios de ánimo de los hijos. Ustedes son capaces de detectar e identificar qué dificultades hay en cada estudiante porque tienen la comparación permanente con otros niños de la misma edad y desarrollo intelectual.



Porque ustedes pueden enseñarles nuevos sentidos de autoridad y disciplina. Nuestros niños aprenden con sus maestros a reconocer la autoridad en otros seres humanos, distintos a papá y mamá. Aunque en casa existan ciertas reglas y pautas, nunca será lo mismo que en un ambiente escolar: guardar



silencio, hacer fila, levantar la mano para preguntar, pedir permiso para ir al baño, respetar el turno de los demás. Ustedes logran lo que las madres no podemos de manera natural: que la interacción con otros niños y sus homólogos sea más fluida y neutral.



Porque ustedes son capaces de mostrarles el mundo con una mirada distinta a como se las mostramos las madres. Otra manera de ver, sentir, apreciar, entender y valorar la vida, sus cambios, dificultades y frustraciones. Otra visión del mundo y otro concepto de lo bueno y malo, lo correcto y desviado, las virtudes y pecados.



Porque ustedes son capaces de crear puentes de interacción entre padres e hijos. Puentes de tolerancia, frustración, comprensión y comunicación. Puentes en las distintas etapas de desarrollo cognitivo, físico, afectivo y social de cada niño. La premisa es elemental: en el colegio tienen que medirse frente a otros y no frente a sus hermanos.



Porque en el colegio encuentran compañeros que también les pueden enseñar. Compañeros que los retan y les exigen mucho más que cualquier modelo de educación virtual. El juego, el canto, el baile y las distintas estrategias de aprendizaje no tienen parangón alguno en el mundo on line.



Y lo más importante: porque ustedes, queridas profesoras, les enseñan otras maneras de comunicarse. El lenguaje entre padres e hijos es muy diferente al que desarrollan entre profesores y estudiantes. Este se alimenta de otras miradas, significados, interpretaciones y valores que no coinciden necesariamente con el de los padres y madres, pero que les abre el mundo a una versión más amplia y cargada de posibilidades.



Gracias, profesoras y profesores, maestras y maestros, educadoras y educadores. Gracias por regresar a las aulas y pensar en el bienestar de nuestras niñas y niños y la generación del futuro.



PAOLA OCHOA