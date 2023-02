País de mojigatos

París, 1970. Julio Cortázar escribía en el prólogo del libro de poesías de Pedro Salinas: “Alguna noche de vino y de hierbas fumables, con The Soft Machine o John Coltrane afelpando el aire de reconciliación y contacto, lean en voz alta los poemas de Salinas, dibujen en un oído cegado por la tinta de imprenta ese árbol de poesía que Rilke sintió en el canto de Orfeo”.

Invitación a fumar hierba que nos parece bella y amorosa en la pluma de Julio Cortázar, pero pecado capital en boca de congresistas como Susana Boreal, representante antioqueña que esta semana reconoció fumar marihuana casi a diario y que le encanta. ¡Y quién dijo miedo!

La congresista se fue al diablo, what the hell, con medio país cayéndole encima por una confesión que ya no escandalizaría a nadie en el mundo desarrollado. Países donde el cannabis ya no está en la lista de sustancias prohibidas, ni es objeto de cruzadas contra hippies, ni estigmatiza a nadie ni tampoco forma parte de ninguna guerra contra las drogas, a diferencia de lo que sí ocurría hace 5 décadas con Nixon en la Casa Blanca.

Todo lo contrario: la marihuana es parte de las recomendaciones diarias de médicos y psiquiatras en el primer mundo por sus efectos extraordinarios sobre la salud mental y física. Podio de honor en tratamientos para la ansiedad, depresión, insomnio, anorexia nerviosa, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, glaucoma, epilepsia, párkinson, asma y padecimientos crónicos de espalda. Siempre y cuando sea después de los 21 años, cuando ha terminado de formarse la corteza prefrontal del cerebro, también conocida como “el centro de la personalidad”.

Y mucho más que eso: las ventas de marihuana recreativa —la que recomienda Cortázar para leer poesía— se han convertido en el gran botín de inversión social en muchas ciudades, donde es fuente número uno de ingresos fiscales. Solo en Estados Unidos, los 21 estados donde es legal la comercialización del cannabis recreativo se disputan cerca de 5.000 millones de dólares en impuestos en 2023. Tributos para la construcción de escuelas públicas, hospitales y subsidios para los más necesitados.

Negociazo que ha generado una vasta industria en expansión que crece como humo, atrayendo la atención del sector financiero, la manufactura, la academia y la investigación. Multinacionales tradicionales del alcohol y el tabaco como Constellation Brands, la compañía dueña de Corona, y Altria Group, dueña de Marlboro, se han lanzado en el mercado de la marihuana con inversiones multimillonarias: 1.100 millones de dólares y 1.800 millones de dólares, respectivamente, en los últimos dos años.

Mercado que llegaría a los 50.000 millones de dólares en Estados Unidos y del que Colombia podría obtener 250 millones de dólares en el año 2025 si se legaliza la marihuana recreativa para uso adulto. Proyecto que podría ver la luz antes del 20 de junio y serviría para conseguir más recursos para el Estado, desestigmatizar a campesinos e indígenas que cultivan hierba desde hace siglos, eliminar la morronguería en torno al consumismo, terminar con el bullying hacia congresistas que, como Susana Boreal, confiesan ser consumidores habituales y asiduos.

País de mojigatos que tolera que sus congresistas se emborrachen, insulten policías, compren votos, seduzcan niñas, roben presupuestos, se dejen sobornar por multinacionales como Odebrecht, cobren comisión por micos en los proyectos, monten carteles para asaltar las finanzas del Estado como el de los enfermos de sida y hemofilia. ¿Y no tolera a una congresista que, en aras de un debate legislativo, confiesa ser consumidora de cannabis, acción permitida en el resto del mundo civilizado?

PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO aquí)