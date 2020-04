Mueren los médicos

Dolorosa Pascua con noticias que desgarran hasta el último rincón del alma: las primeras muertes de médicos en el país por coronavirus, una paradoja macabra que está llevando a la tumba a los mejores héroes de esta guerra mientras los sepulta como mártires y símbolo de esta pandemia.



Maldición que ya vienen padeciendo una docena de países en el mundo, en donde más de 130 médicos y enfermeros han muerto por coronavirus. Hombres y mujeres de los servicios de urgencias —la primera línea de fuego de esta guerra— que terminaron contagiándose y acabaron, ellos mismos, en las fosas comunes de Italia, España, Nueva York, el Reino Unido, Irán, Polonia, Pakistán, China y Grecia.

Situación que tiene a millones de médicos en el mundo y en Colombia con una triple espada sobre sus costillas: salvar otras vidas, salvarse ellos mismos o salvar a sus familias. Una encrucijada y trauma con los que tendrán que cargar por el resto de sus vidas, pues la cruda realidad es que ninguno está bien equipado para dar esta atroz batalla.



Para empezar, hay escasez global de insumos de protección para médicos. Tapabocas N95, batas de aislamiento, máscaras protectoras de ojos y otra serie de insumos están agotados por el pico mundial de hospitalizaciones por coronavirus. Gobiernos, hospitales y vendedores están compitiendo por esos productos y los precios y estafas van en aumento, desatando un pulso global entre Estados y propiciando una ley de la selva entre mercaderes que especulan con sus precios.



La escasez de inventarios ha obligado a reducir la frecuencia y velocidad de recambios en los hospitales del mundo, aumentando así el riesgo de contagio para todo el personal hospitalario. En algunos casos, como en Italia y en España, los médicos han tenido que usar hasta bolsas de basura como uniforme y como única armadura para defenderse de esta virulenta batalla.



Ningún soldado en la historia había sido tan vulnerable en una guerra como los médicos en esta pandemia. No solo no cuentan con los insumos de protección mínimamente necesarios, sino que tienen que tomar decisiones que nunca imaginaron cuando hicieron el juramente hipocrático, como a quién asignarle el último respirador mecánico. Una elección desgarradora que han tenido que tomar los médicos de Italia, Nueva York y España, y que es objeto de revisión por parte de abogados que estudian las implicaciones civiles y económicas de esa nueva dinámica entre médicos y pacientes, en donde los primeros eligen quién vive y ahora también quién muere.



Para colmo de males, a los médicos les está tocando lidiar con la pesada carga emocional de sustituir a las familias de los hospitalizados por covid-19. Los que mueren, mueren solos y sin sus seres queridos. Y los médicos han sido esa última voz de aliento de los más de 113.000 pacientes fallecidos por coronavirus.



Y aún falta lo peor de la tragedia: la desprotección en la que van a quedar millones de sus familias cuando muchos mueran cumpliendo con su labor en las salas de urgencias y dejen viudas y huérfanos sin una red financiera. La gran mayoría de médicos en Colombia trabajan con contratos de prestación de servicios que se renuevan cada año, las bases de cotización para salud y pensión son bajas, y sus familias tendrán que hacer el duelo mientras tratan de no quedar en la quiebra.



Gobierno, empresarios, sindicatos, municipios y Congreso deberían acordar un paquete laboral digno para nuestros héroes del sistema de salud colombiano. Ya lo hicimos con los soldados profesionales y ahora es el turno para médicos y enfermeras, los grandes héroes y mártires de esta pandemia.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya