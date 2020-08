Los imitadores

No hay tiempo que no se cumpla ni plazo que no se venza. El país entró finalmente al pico de la pandemia con las unidades de cuidados intensivos casi llenas, con la desilusión de una reactivación económica que no llega, con un desempleo galopante en las ciudades grandes e intermedias, con unos sistemas de transporte masivos al borde de la quiebra, con unos niños embrutecidos por no poder regresar a las escuelas, con unos padres abrumados por el teletrabajo y las teleconferencias, y con un Estado zombi que sigue aplicando mecánicamente fórmulas extranjeras sin que tengan mayor éxito en nuestra tierra.

Porque nada de lo que funciona en el primer mundo funciona en Colombia como uno quisiera: ni el distanciamiento social de 2 metros (debido a la estrechez de casas, andenes y aceras, a la falta de infraestructura pública y a la extraordinaria candidez de nuestra cultura latina), ni las aplicaciones tecnológicas para la trazabilidad milimétrica de los contagios, ni los sistemas de transporte masivo con pasajeros callados y distanciados, ni los aislamientos exclusivos para pacientes asintomáticos, ni el regreso triunfal de restaurantes y bares en las aceras y calles peatonales de Europa, Australia y Estados Unidos. Somos pobres y desjuiciados, que es lo contrario a ricos y disciplinados.



Han tenido que pasar muchas cosas —pandemia, recesión y un desempleo desbocado— para darnos cuenta de que toda una generación, la nuestra, carga sobre sus hombros con el peso del destino como pocas en la historia moderna. Cada uno de nosotros, desde el más poderoso hasta el más insignificante, ha visto su vida íntima sacudirse por unas convulsiones volcánicas que han hecho temblar nuestra existencia y que nos recuerdan lo vulnerables e insignificantes que somos como país para la humanidad y para la vida en el planeta.



Mientras gringos, chinos, ingleses, franceses y alemanes compiten en una carrera extraordinaria por el desarrollo de la vacuna, nosotros observamos impávidos sin aportar nada relevante para el desarrollo de la misma. Un chiste que se cuenta solo cuando la ministra de Ciencia vive marginada de las decisiones del Gobierno y cumple un insignificante rol de convidada de piedra, al punto de no firmar los decretos de la emergencia. ¿No debería la ministra de Ciencia estar liderando las discusiones sobre cómo y a quiénes suministrarles las primeras dosis de la vacuna? ¿No debería estar coordinando las compras internacionales de la misma? ¿No debería llevar la batuta en los prototipos y ensayos de los ventiladores mecánicos?



A veces me da la impresión de no haber vivido una, sino varias pandemias: la que viví en los comienzos de esta tragedia, la que estoy viviendo ahora en pleno pico de los contagios y la que tendré que vivir por los próximos dos años, porque esto se nos fue para largo. ¿Quién y cómo podrá ayudarnos cuando todos los cartuchos se hayan agotado? Lo poco que aún nos queda se cuenta con los dedos de una mano: venta de activos del Estado, mayores deudas con el Fondo Monetario, retiro del 10 por ciento del ahorro pensional acumulado y unas reformas tributaria y laboral que se harán agua en el Congreso colombiano.



Soy consciente de las circunstancias adversas, pero sumamente características de nuestra época, en cuyo marco intento plasmar estos recuerdos míos y estas simples observaciones de periodista en pandemia. Es la época la que pone las imágenes, yo tan solo me limito a ponerle las palabras.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya