Las cautivas

Lo que fue el cautiverio de Ingrid Betancourt para la prensa francesa es hoy el cautiverio de Aida Merlano para varios medios latinoamericanos. Venezolanos, argentinos, chilenos y peruanos están siguiendo con atención los últimos acontecimientos de su caso, un novelón político-dramático-policíaco que enfrenta a dos presidentes en ocaso y que esconde las llaves de un gran escándalo en el caribe colombiano.



Y es que la resonancia internacional que se ganó Ingrid Betancourt por haber sido ciudadana francesa se lo acaba de ganar esta semana Aida Merlano por haber sido capturada en Venezuela. Un giro insólito que le da otro estatus a su caso y que pone nuevamente los reflectores sobre un cautiverio que enfrenta —otra vez— al Estado colombiano con un universo de pillos y narcos.

Cautiverio que, dicho sea de paso, tiene varias similitudes con el de Ingrid Betancourt hace doce años: ambas mujeres, ambas excongresistas, ambas bonitas, ambas ambiciosas, ambas trofeos de guerra, ambas en problemas porque se metieron solas en la boca del lobo y ambas con el corazón roto.



Y las dos con fugas cinematográficas al mejor estilo de Hollywood: la una en una operación encubierta con militares disfrazados de la Cruz Roja, y la otra en una Rappi-moto tras saltar de una ventana con una cuerda y caer al piso como plomo. La una en la operación jaque; la otra en la operación vértebras rotas.



Pero no todo son coincidencias entre ellas. También existen enormes diferencias: Ingrid Betancourt era una diosa griega que luchaba contra la corrupción y el corrupto reparto del Estado, mientras que Aida Merlano era una operadora de la corrupción del sistema electoral que compraba votos y hasta posiblemente repartía contratos a firmas poderosas que han capturado al Estado.



Ingrid Betancourt era una feminista que batallaba por los derechos de las mujeres, mientras que Aida Merlano es una especie de Mata Hari que aparentemente usó sus curvas para acceder a los círculos de poder, plata y lujo del caribe colombiano. La una refleja las aspiraciones de un país educado; la otra es una trepadora que se dejó usar como instrumento de los poderosos que abusan de su poder y le dan migajas al pueblo colombiano.



Sobre ellos —sobre sus prácticas corruptas y clientelistas, sobre sus fichas y contratistas— son las sorpresas que le aguardan a Maduro en la caja de Pandora de Aida Merlano, una cautiva con un secreto tan grande que haría temblar al caribe colombiano y que podría hasta poner en la cárcel a varios prohombres del Atlántico.



¿Será que no hay silencio que no termine, como diría Ingrid Betancourt en su libro más afamado?



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya