La tormenta de Avianca

Dice el refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. Siempre hay algo que rebosa la copa y aquí hay una gota grandota e inflamada con gasolina extranjera: Avianca, la empresa que rescatará el Gobierno con 370 millones de dólares a través de un préstamo en condiciones superespeciales, diseñadas por el Ministerio de Hacienda.

Un préstamo para preservar, según la versión oficial, el servicio aéreo nacional. No obstante, podría terminar sirviendo para salvar la fortuna de uno de los hombres más ricos de Latinoamérica: el empresario brasileño Germán Efromovich, dueño y mayor accionista de Avianca, hoy detenido en Brasil por presunta corrupción dentro del caso Lava Jato, el verdadero monstruo de cien cabezas que rodea la codicia y corrupción en América Latina.



Este rescate pone a prueba la tolerancia de la opinión pública y tensa más la cuerda de la desigualdad en Colombia, en medio de una de las mayores pandemias y crisis económicas de la historia moderna. Hemos sido testigos de la quiebra de miles de restaurantes, bares y discotecas; de la bancarrota de cientos de comercios, agencias de viajes y cadenas hoteleras; de la ruina de peluquerías, ferreterías, panaderías y cafeterías; de la desolación económica que han traído medidas como el pico y placa, el ‘pico y cédula’, los toques de queda, los ‘planes candado’ y las innumerables leyes secas.



Acabamos de ser testigos de un fracaso institucional —sin duda también de carácter global— que destrozó la economía y que hoy deja un saldo en el país de casi 10 millones de desempleados, sumando formales e informales. Fracaso que hoy nos tiene durmiendo menos, comiendo menos, ganando menos, gastando menos, viajando menos, saliendo menos y disfrutando menos, según la última encuesta social del Dane.



Hemos aguantado pacientemente todos los errores, equivocaciones y contradicciones del gobierno y de los alcaldes: que nos hayan encerrado temprano y nos saquen ahora en el pico de los contagios (nos encerraron cuando había un muerto diario y ahora nos sacan a la calle cuando hay 300 al día, el equivalente a la caída de un avión diario), que jueguen con la educación de los niños como si fuera un juguete barato, que nos condenen a vivir una de las cuarentenas más largas del globo terráqueo, que nos quiten los pocos espacios de entretenimiento y diversión que teníamos como colombianos.



Y ahora, cuando todo está en cenizas, sale el Gobierno a rescatar selectivamente a una compañía del tamaño y la complejidad de Avianca. Compañía que puede ser fundamental para la operación aérea nacional —se trata del jugador dominante en el mercado aeronáutico—, pero que está emproblemada por todos los lados: su acción está por el suelo, su mayor accionista se encuentra en detención domiciliaria, su caja no factura desde hace medio año, su dueño está vetado de la junta directiva de la aerolínea y su administración está bajo la mirada escrutadora de United, la aerolínea extranjera a la que Efromovich le debe 450 millones de dólares.



Pero mientras el rescate de los bancos en la crisis del 99 fue exitoso porque los banqueros tenían algo que perder, aquí, el dueño de Avianca no tiene nada que perder: ni siquiera ha puesto ningún activo personal como respaldo del crédito de 370 millones de dólares del Gobierno colombiano. ¿No es lógico que Efromovich tenga piel en el juego? ¿Que pierda alguno de sus hoteles, sus haciendas, sus apartamentos o sus negocios de café, todo en caso de que Avianca no levante vuelo? ¿Es el Gobierno colombiano el único que le está apostando al futuro de la empresa, pero no sus verdaderos dueños?



Porque si todo esto lleva a que la compañía termine en manos de United —o de cualquier otra aerolínea—, entonces el préstamo subsidiado del Gobierno a Avianca habrá servido únicamente para un propósito: facilitarle a Efromovich salvar parte de su patrimonio.



¿Es justo con millones de desempleados y con miles de pequeñas y medianas empresas que podrían salvarse con esos 370 millones de dólares de impuestos de todos los colombianos?



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya