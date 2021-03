Antiquísima receta: cuando los Estados y los gobiernos ya no son capaces de superar las crisis internas, tratan de desviar la atención hacia afuera. Conforme a esta ley eterna, comienza a surgir en el país la tentación de echarles la culpa a los venezolanos de los nuevos brotes de delincuencia.

Aunque los migrantes son responsables de tan solo el 2 % de los hurtos en la capital, la cizaña está creada y la mala fama los acompaña donde quiera que vayan. Cada vez más gente en Bogotá, pero también en Medellín, Santa Marta, Cali o Barranquilla, los tilda de ladrones o bandidos. Y, ahora además, de rateros y asesinos.



Una injusticia con los 2 millones de venezolanos que viven en territorio colombiano y que se destacan a diario por ser buenos ciudadanos y hacer muy bien su trabajo. Porque la mano de obra venezolana sigue siendo muy codiciada en todo el territorio colombiano. No solo por el mero interés económico de que se enganchan por menos (la necesidad tiene cara de perro), sino porque históricamente fueron referente latinoamericano en materia de talento humano. Los venezolanos fueron más educados que nosotros y que todo el resto del vecindario durante casi todo el siglo pasado.



Tuvieron las mejores orquestas sinfónicas, los grandes directores de orquesta y cantantes de ópera, los primeros puestos en las universidades extranjeras, los grandes economistas de MIT y Harvard, los mejores beisbolistas en las Grandes Ligas, los ingenieros de petróleos más talentosos del planeta, los arquitectos con los edificios más modernos de Latinoamérica, las diseñadoras más famosas de Suramérica, las telenovelas más famosas de Hispanoamérica, las mujeres más hermosas de la tierra, los billonarios más ricos de esta orilla del planeta y siempre fueron los primeros del continente en disfrutar de las últimas tendencias de consumo mundial.



Y aunque de esa Venezuela Saudita hoy ya no quedan ni las curvas, el espíritu de su gente –y la formación de ese talento humano– sigue estando más vigente que nunca. Están aquí y ahora con nosotros en nuestras ciudades, parques, colegios, comercios, en nuestras empresas legales y las que operan en las sombras.



De esa inmensa mayoría tenemos muchísimo por aprender, pero no de la pequeña minoría que hoy disrumpe el mercado de los robos callejeros con asesinatos de policías. Tal vez sea cierto que Maduro liberó criminales horrendos que llegaron a nuestras ciudades, pero esto no puede manchar al resto de una noble y sufrida población vecina.



PAOLA OCHOA