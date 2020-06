La lucha contra el demonio

Demonio, demoniaco, endemoniado, o simplemente peligroso. Hay mil maneras de referirse a Donald Trump en este momento de tinieblas, de racismo exacerbado, de nazismo disfrazado, de desempleado disparado, de capitalismo emproblemado, de policías desaforados, de millones de drogadictos y de fanáticos compulsivos de las armas y los rifles de asalto. Un polvorín, un avispero, una olla a presión. Todo apunta hacia un calamitoso desenlace manchado de sangre y pasión: la decadencia del imperio norteamericano.

Hay tanta miseria en esta tragedia como tragedia en la miseria de Washington. Su anticristo envenenado de odio contra negros, latinos, asiáticos –y contra todo aquel que no huela a blanco– está empujando a Estados Unidos hacia el precipicio de su autodestrucción y ocaso. La cuenta regresiva ha comenzado y la mano de la historia está lista para escribir otro derrumbe similar al desatado por la decadencia de los imperios inglés o romano.



Ya no importa si Trump se toma fotos con la Biblia en mano, si funge de salvador para los evangélicos que son la base de su electorado, si sale del búnker de la Casa Blanca para burlarse de los que claman por un cambio, si habla como un profeta que Dios ha enviado y augura fraude en las elecciones de final de año, si amordaza Twitter y a los medios de comunicación clásicos, o si acaba con la Organización Mundial de la Salud y con todo el orden mundial de los últimos 60 años. Nada de eso importa porque Trump le vendió el alma el diablo. Es esclavo del poder que da el poder, que no es otro que el poder de Lucifer.



Ese mismo demonio atormentado, represivo, racista, misógino, homofóbico y clasista que Donald Trump lleva adentro y que lo empuja hacia el éxtasis del exceso y de todo lo que es peligroso. No le importan los 100.000 muertos por la pandemia, no muestra la menor compasión por la horripilante ejecución de George Floyd, no intenta reformar la Policía con su brutal sesgo contra los negros y latinos, ni hace el menor esfuerzo por modificar un sistema judicial que encarcela desproporcionadamente a las minorías.



Nadie puede salvar a Estados Unidos de semejante hombre y de semejantes barbaridades. De su terquedad procede el absurdo. De su indiferencia por las atrocidades procede la desesperanza. De sus perturbadoras calumnias procede la desconfianza. De su desprecio por las instituciones procede la anarquía. De su intolerancia hacia otras formas de vida procede toda persecución contra las minorías.



Una hoguera que se quema a fuego lento en medio de horribles sentimientos y que marca el comienzo del fin del imperio más poderoso de los tiempos modernos. Ese imperio que creó el transistor, el avión, el computador, la vacuna contra la polio, el tratamiento contra el sida, la conquista de la Luna y la exploración del espacio infinito.



Ese mismo imperio que diseñó la bomba atómica, que tomó Latinoamérica como patio de recreo, que se metió en los asuntos internos de nuestros pueblos, que manipuló elecciones a su antojo, que peleó guerras por el petróleo y que hizo de la posguerra el momento estelar de nuestro tiempo.



Hoy ese pueblo está probando las hieles de su propio invento: racismo, capitalismo desenfrenado, salud para tan solo unos pocos, políticos coaptados por el poder del dinero y, gracias a Trump, una justicia partidista y politizada hasta los tuétanos.



El derrumbe del imperio norteamericano pasará a los libros de historia como la lucha de los norteamericanos contra sus propios demonios, que son peores que el mismo diablo con trinche, cola y cuernos.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya