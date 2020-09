La Liga Secreta de los Melancólicos

Me grita el corazón la necesidad de hacer un experimento: no volver a leer periódicos, ni ver noticieros, ni escuchar radio, ni abrir redes sociales por un tiempo. Alejarme, retirarme, escabullirme, desmarcarme. Refugiarme en el silencio para intentar ver las cosas como son y no como lo proyectamos a través de la realidad aumentada de las redes y los medios de comunicación.



Fundar la liga secreta de los periodistas melancólicos. Regresar a los cinco sentidos —vista, olfato, gusto, oído y tacto— como la única manera de percibir el mundo en el que vivimos. Mundo que hoy duele como nunca por la crisis económica, coronavirus, desempleo, desgobierno, violencia, narcotráfico, corrupción, hambre, recrudecimiento de la violencia y rebrote de la locura por todos lados.

Son tiempos convulsionados y violentos. Pero ¿hay mundos diferentes al que pintamos los medios y redes a diario? ¿Hay algo más allá de lo que narramos con nuestras plumas, cámaras y micrófonos? ¿Se puede ver el mundo de una manera diferente sin el filtro de los medios y su obsesión por los 'ratings', ese norte visceral que determina el valor de la pauta y los avisos publicitarios? 'Ratings' que nos convierten la lonchera en sándwiches de adjetivos, yogures de eufemismos, quesos rancios de anunciantes con conflictos de interés, comida chatarra de politiqueros y caramelos envenenados de Twitter, la red social más nociva y adictiva del mundo con sus irrelevantes 'likes' y retuits.



Twitter que solo sirve para aumentar los estereotipos más dañinos para el periodismo, mientras favorece la manipulación de masas a punta de bodegas, bots y toda clase de mecanismos de sugestión del público. Mezcla volcánica de ambición y algoritmos que se ha convertido en la base de millones de campañas de desprestigio alrededor del mundo y en el punto de partida de docenas de carreras presidenciales en Europa, América Latina y Estados Unidos. Cortocircuito para nuestros mejores instintos y lápida de mármol para millones de reporteros intelectualmente honestos y comprometidos.



Nos hemos convertido –tal vez sin proponérnoslo– en máquinas letales de sembrar miedo. Cazadores incesantes de tendencias, etiquetas, 'hashtags' y noticias que se clavan cual colmillos en la amígdala del cerebro, ese misterioso lugar en donde reposan nuestros instintos más primitivos como el susto y como el miedo, así como las reacciones violentas de ataque o defensa de los seres humanos.



¿Y luego qué? ¿Qué ganamos con todo eso? ¿Qué sacamos con pintar y narrar un escenario de hechos macabros y personajes funestos? ¿Cómo puede transformar eso el futuro para nuestros hijos? ¿Cómo podemos construir un mundo mejor si narramos más veces lo malo que lo bueno? ¿Si amplificamos el dolor, la rabia, el resentimiento, la desconfianza, los excesos y los extremos?



¿Sería el mundo un mejor lugar si nosotros los periodistas fuésemos remunerados por construir confianza y destacar lo bueno? ¿Si se acabaran también las redes sociales y la narrativa hiperbólica de contrastes y polos opuestos? ¿Ayudaríamos a disminuir los niveles de odio y resentimiento? ¿O solo serviría para esconder el dolor de millones y la corrupción de unos cientos?



No tener respuesta me atormenta a diario y me atraviesa el corazón como rayo helado: ¿somos parte del problema o de la solución? Por eso deberíamos hacer un experimento inusual en nuestro gremio: no volver a saber de noticias por un tiempo. Desintoxicarnos de imágenes, sonidos, etiquetas, relatos, extras, chivas, titulares y todo tipo de información que provenga de las redes sociales o de otros medios.



¿Nos esperaría un mundo mejor? No lo sé. ¿Qué tanto puede cambiar nuestra percepción de lo que está pasando a nuestro alrededor? No lo sé. ¿Existe otra manera de vivir una vida mejor? No lo sé. Pero no me cabe duda de que quienes me rodean son personas nobles, amorosas, ejemplares, como lo han sido mis compañeros de trabajo, de estudios y de vida. Si la mayoría somos confiables y bienintencionados, ¿entonces por qué nos dejamos alimentar toda esta desconfianza y paranoia?



Habrá que experimentarlo en carne propia y ceñirnos al método científico: observación cuidadosa de un fenómeno y descripción de los hechos sin que



entren en juego los prejuicios. Adiós Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, 'hashtags' y 'trending topics'. Vivamos y narremos la vida real: la de la enorme mayoría de colombianos y no las grotescas excepciones.



PAOLA OCHOA

