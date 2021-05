Iván el amistoso

Pueden atacarlo, pueden injuriarlo, pueden ridiculizarlo con críticas perversas o burlarse de él en redes sociales. Pueden arrastrar sus caricaturas por periódicos o revistas, pueden gritarle hasta mico, pueden derrumbarle estatuas, pueden incendiarle o bloquearle medio país. Pero ¡cuán impotentes son para conseguir que Iván Duque les vuelva la espada y maltrate a quienes creen dominar la opinión pública!

Porque todo sea dicho: ese señor tendrá mil errores y equivocaciones, pero jamás ha respondido con agresión verbal o con injurias. ¿Hace cuánto no veíamos a un presidente que no insulta a sus contradictores? Mientras los otros azuzan, inflaman, incendian el país con palabras y decapitan al ministro de Hacienda por “ser más peligroso que la pandemia”, Iván Duque sigue imperturbable y sin perder la cabeza.



Una de dos: exceso de valeriana o conciencia de tener una obra por delante y un público por detrás. Quizás Duque ya sabe, como lo sabía Gilberto Santa Rosa, que comenzó el conteo regresivo y no hay vuelta atrás:



Diez: JP Morgan dice que antes de abril de 2022 perderíamos el grado de inversión.



Nueve: los bonos de la deuda externa colombiana ya se cotizan a niveles basura.



Ocho: el dólar ya superó los 3.800 pesos.



Siete: hemos sido dos veces carátula en una misma semana de 'The New York Times' por motivos muy negativos.



Seis: tenemos los ojos de la comunidad internacional encima: Biden, la ONU, la Unión Europea, la Bachelet y demás.



Cinco: la pobreza aumenta sin dejar títere con cabeza.



Cuatro: el virus acosa y la tercera ola aún no cesa.



Tres: hay carestía de alimentos, insumos, oxígeno e insumos médicos.



Dos: en todas las encuestas aparece barriendo Gustavo Petro.



Uno: los jóvenes están pobres, desempleados, sin vacunarse y sin poder estudiar.



Cero: se cocina una crisis cambiaria, crisis inflacionaria, crisis financiera y crisis fiscal.



Cuádruple crisis en la que caeríamos todos por igual y en el mismo costal. Todas las profesiones, todas las capas sociales, todas las edades, todos los jugadores de la política, el derecho, las redes sociales y los medios de comunicación: todos estamos 'ad portas' de empobrecernos otro poco más.



Y esa historia –la del corazón humano expuesto ante la pobreza en todas sus derivaciones sociales– es la que venimos observando con los cacerolazos y cánticos en las calles. Estudiantes, trabajadores, profesores, actores, pintores, notarios, abogados, médicos, contadores, porteros y conductores. Todos y todos sus caracteres: el ambicioso y el avaro, el intrigante y el probo, el pródigo y el ávido, el intelectual y el analfabeto, el temerario y el cobarde, el ingenuo y el astuto, el acreedor y el deudor, el narcotraficante y el consumidor. Todas las variedades de la especie colombiana en todas las variedades de su alma.



Y Duque –hecho del mismo material frágil que todos los demás– intenta darle vuelta a la nave antes de estrellarse contra el iceberg como sucedió con el Titanic. Comenzó tarde, pero comenzó por lo más elemental: por no responder a las agresiones de sus contradictores, ni tampoco insultar a nadie.



Presidente Duque: está usted demostrando que es posible conservar la compostura incluso en las peores circunstancias. Que es posible ser ejemplo de decencia en medio de las mayores adversidades. En eso, ya está muy por encima de su época.



Todavía le quedan 15 largos meses para cambiar el curso de la historia. Ánimo, que el tiempo apremia.



PAOLA OCHOA