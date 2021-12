Gilinski vs. Manuel Santiago

En la mesa y en el juego se conoce al caballero. Refrán que cae como anillo al dedo en medio del póker que juegan dos de los hombres más ricos de Colombia en estos momentos: el billonario caleño Jaime Gilinski y el multimillonario antioqueño Manuel Santiago Mejía.

El primero, heredero de una dinastía industrial del Valle del Cauca que migró hacia negocios de banca, hotelería y medios; dueño de una fortuna personal de 3.800 millones de dólares y noticia por estos días en medios internacionales como ‘Bloomberg’, ‘The Wall Street Journal’, ‘Financial Times’ y la revista ‘Forbes’.



El segundo, heredero de uno de los padres fundadores del Sindicato Antioqueño —ahora Grupo Empresarial Antioqueño—, conglomerado de 150 empresas agrupadas bajo los paraguas de Grupo Sura, Grupo Nutresa, Grupo Bancolombia y Grupo Argos. Mejía es uno de los mayores accionistas individuales detrás de toda esa gigantesca estructura llamada GEA y es cabeza, también, de uno los conglomerados empresariales más importantes de Antioquia: Grupo Corbeta, dueño de las cadenas de hipermercados Alkosto, los almacenes Ktronix y el ensamblador de motos AKT.



Rey del comercio enfrentado con billonario caleño en plena Bolsa de Colombia. Deleite supremo para los observadores del mundo de los negocios, expectantes a la próxima movida del GEA para intentar contrarrestar la doble y audaz apuesta de Gilisnki para quedarse con el control del Grupo Nutresa y hasta una tercera parte del Grupo Sura. Y, posiblemente, también con un pedazo del Grupo Argos, como se especula hoy en la prensa.



Motivo de preocupación para Mejía y para el resto de familias antioqueñas que durante cuatro décadas han tenido el poder detrás del trono en el GEA. Intereses que podrían ir en contravía de los accionistas minoritarios —esos sí minoritarios— de los grupos Nutresa y Sura, hoy con sobreofertas de Jaime Gilinski para pagarles 40 por ciento y 27 por ciento, respectivamente, por encima del valor del mercado.



Golpe doble que Gilinski dice estar cocinando desde hace más de un año, cuando llegó la pandemia y abarató brutalmente los precios de las empresas en el mercado colombiano. Pero golpe que podría estar esperando desde hace rato, tras haber perdido el Banco de Colombia en medio de un larguísimo y multimillonario pleito con los antiguos mosqueteros del otrora sindicato.



Mosqueteros ahora en cabeza de Gonzalo Pérez, Jorge Mario Velásquez, Carlos Ignacio Gallego y Juan Carlos Mora; presidentes de los grupos Sura, Argos, Nutresa y Bancolombia. Espadachines y duelistas que libran su batalla contra Gilinski en medio de cartas a la Superfinanciera y videos en Twitter, mientras sus juntas directivas deciden el futuro para todos los accionistas, grandes y chicos, Manuel Santiago Mejía y compañía, más todo el resto de pitufitos.



Gilinski se metió en la mitad del corazón del Grupo Empresarial Antioqueño —no por sus ofertas con sobreprecios sino porque les obliga a poner a prueba sus propias leyes de gobierno corporativo—. Los pone a prueba como gerentes decentes y competentes, como generadores de valor para todos sus accionistas, como empresarios capaces de sostener a verdaderos miembros de junta independientes.



Cabe recordar que el Grupo Empresarial Antioqueño viene de librar una batalla moral con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo hace poco que “el GEA no es más que un grupo de personas que se tomaron unas empresas”. Hora de demostrarles al mundo y a Quintero que eso no es cierto. Y que no todo se vale dentro del GEA para quedarse con el poder, porque no todos tienen precio.



PAOLA OCHOA



