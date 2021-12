Si el héroe del año es la reactivación económica, entonces el villano del año tiene que ser su hermano siamés: el costo de vida. Otra cara de una misma moneda que hoy tiene a 50 millones de colombianos pagando sobreprecios por todo, con escasez de productos en plena temporada navideña y con perspectivas grises para el año venidero. Augurios poco halagüeños que se refuerzan con el incremento histórico del 10 % en los salarios, así como con su inevitable impacto sobre otros precios, como recordó hace dos días en este diario el prestigioso economista Carlos Caballero.

Aumento real del mínimo que no se veía desde hace 40 años y que celebran 3 millones y medio de personas que devengan dicho salario. Todo lo contrario a los 12 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, para quienes no hay aumentos, ni prestaciones sociales ni auxilios de transporte de ningún tipo. Únicamente los brutales incrementos en los precios de los alimentos y el transporte, los bienes y los servicios.



Precios que vienen subiendo con furia en lo corrido del año, con su descomunal impacto sobre la vida diaria y la mesa de todos los colombianos: la carne de res ha subido 29 % entre enero y noviembre; pollo, 24 %; frutas frescas, 26 %; aceites comestibles, 44 %; combustible para vehículos, 9 %; comidas en restaurantes, 8 %; electricidad, 8 % y transporte, 4,79 %. Y eso que aún faltan los incrementos del mes de diciembre, que suelen ser los más altos de todos los trimestres.



Ni hablar de la escasez de productos en plena época de tutaina y celebraciones decembrinas: cerveza, vinos, licores, aperitivos, juguetes, artículos para navidad, vidrio, cartón, papel; granos como maíz, cebada, trigo, semillas, y fertilizantes como la urea, fosfatos y agroquímicos de todo tipo.



Escasez con múltiples causas para colmo de males; comenzando por la crisis global de contenedores y transporte que desató el covid-19, pasando por el dólar caro y por encima de los 4.000 pesos, que vuelve carísimo lo importado, y terminando por los coletazos tardíos del paro nacional de los meses de abril y mayo.



Paro que llevó al cierre de fábricas de alimentos y bebidas en el Valle del Cauca, así como al colapso de Buenaventura, principal puerto del país y por donde entran el 60 % de los insumos para la producción de pollos, cerdos, vacas, frutas, café y toda clase de insumos para la fabricación y empaquetamiento de alimentos procesados.



Coctel molotov que le metió candela a una carestía que cabalga cercana al 6 % anual, a unos precios de los alimentos que han subido más de 15 % en lo corrido del año, a un incremento fuertísimo en los precios del transporte y a una escasez inédita de productos en la temporada de mayor consumo de todo el año.



Fenómenos que catapultan al costo de vida como el gran villano de los hogares colombianos en el 2021; reverso de una moneda de reactivación económica que hoy destaca la revista ‘The Economist’ como la de mayor velocidad en todo el mundo, con una expansión de la economía colombiana que podría llegar al 10 % este año, gracias, principalmente, a la fiebre de consumo de los hogares colombianos.



No hay almuerzo gratis, como dirían los norteamericanos.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya



