El toro por los cuernos

Alejandro Gaviria y Juan Carlos Echeverry. Dos hombres con vidas paralelas y llenas de coincidencias: intelectuales, economistas, cincuentones, 'best-sellers', uniandinos, exministros, cultos y casados con economistas exitosas, inteligentes y bellas. Los dos creativos, entretenidos, carismáticos y, ahora también, presidenciables y mediáticos. ¿Por cuál de los dos votar?

A Echeverry lo recuerdo como uno de los personajes más divertidos de entrevistas. Respuestas cortas entre parábolas y semejanzas; atributo infrecuente entre el gremio de economistas, pero rasgo definitivo de la personalidad del narrador de historias de los Llanos Orientales que ahora es 'youtuber' en redes sociales.



Echeverry, autor de la palabra que revolucionó el entendimiento del Estado colombiano para el ciudadano de a pie: mermelada. Palabra polifacética que puede usarse como sustantivo, adjetivo y hasta como verbo regular: yo me enmermelo, tú te enmermelas, él se enmermela, nosotros nos enmermelamos y ellos se enmermelan. Echeverry creó una palabra para una acción; una genialidad que trascenderá generaciones enteras. Acción —la de enmermelar— que suele tensar la cuerda en todo proceso electoral como el que acaba de comenzar.



Por otro lado está Alejandro Gaviria. Rector de los Andes, ídolo de los estudiantes, colombiano que superó el cáncer, exministro de salud y de buena pluma como su contraparte. Otro gran entrevistado, siempre claro, dueño de una voz envidiable, con acento cada vez más neutro y metido en una campaña de expectativa que enamoró a los ‘pelados estudiantes’, que ya es mucho cuento.



Uno paisa y otro llanero, ambos pilos y correctos, pero los dos enfrentados a un camino que se corrompe desde el mismísimo comienzo: la financiación de las campañas para llegar a la Casa de Nariño, un camino largo y traicionero



hasta para los mejores hombres e intelectuales del Estado. Circunstancia que los hace eternamente presos de ese juego de cálculos.



Expectantes a lo que ha ocurrido durante décadas en nuestra historia: hipocresía y codicia que nos roban décadas de progreso –como lo demuestran nuevamente los recientes escándalos de contratistas con el Estado– dejando en evidencia que a los financiadores de las campañas hay que devolverles los favores prestados. Favores sin los cuales habría sido imposible llegar hasta la Casa de Nariño, atándose para siempre las manos.



¿Venderle o no el alma al diablo? ¿Aliarse con los partidos tradicionales, con los caciques regionales, con la lechona y el tamal, con toda la práctica clientelista del Estado colombiano? Si la política es la ciencia del contrasentido, entonces ustedes, queridos intelectuales y economistas, exministros y uniandinos, mediáticos y carismáticos, construyan un contrasentido diferente: el de la diferencia argumentativa y la vida común en democracia.



Porque estamos en una encrucijada como pocas en nuestro tiempo, porque la pandemia tiene disparados los niveles de inseguridad y violencia en nuestros barrios, porque no podemos seguir eligiendo más presidentes con las mismas prácticas corruptas y clientelistas de antaño, porque nada de esto se lo merecen nuestros hijos ni las generaciones futuras de colombianos. Porque en lo poco se ve lo mucho.



¿Por quién votar? ¿Por Gaviria o por Echeverry? Que hablen sus actos desde el comienzo. Nosotros nos ubicamos en un lado o en otro, según nos convenzan sus actos.



PAOLA OCHOA



