El nuevo fiscal

Será el pulso del siglo y todos se pelearán como bestias por ganar. Codazos a izquierda y a derecha con tal de entrar a la terna para fiscal general. Una batalla épica que hará ver como un juego de niños cualquier escena de 'House of Cards'.



Y es que se trata del cargo más poderoso de toda Colombia: maneja una contratación millonaria con un presupuesto anual de 2 billones de pesos, emplea una nómina de más de 20.000 personas, maneja todas las relaciones con las agencias gringas y con la DEA, tiene a su disposición docenas de equipos de interceptación e inteligencia, tiene un poder absoluto sobre el CTI y maneja a su antojo a Medicina Legal.

Y por eso, la gente le tiene terror, pánico, y le rinden pleitesía con rodilleras. Porque el fiscal general es capaz de destruir a cualquiera con una rueda de prensa o distraer al país entero para que los tradicionales elefantes pasen inadvertidos a espaldas nuestras.



Pero no todo es color de rosa para la ‘asustaduría’ más famosa de esta tierra. La Fiscalía tiene uno de los peores resultados del sector público en Colombia: una impunidad en homicidios de más del 90 %, docenas de corruptos y poderosos en mansión por cárcel, y un sistema de extensión de dominio que no sirve sino para mojar titulares. La ejecución del Frisco —que es a dónde va la plata en extinción de dominio— es menos del 5 % de los pomposos y sonoros anuncios del fiscal de turno.



Eso por no mencionar las millonarias demandas contra el Estado por cuenta de los daños y perjuicios ocasionados por las malas capturas de la Fiscalía, que también se pifia de lo lindo cuando hace expropiaciones y otras pilatunas sin mayor sustento o base científica. La Fiscalía es una de las grandes responsables del desangre de 2 billones de pesos al año en sentencias contra la nación.



Y lo más preocupante de todo: el chorrero de fiscales con enormes conflictos de interés, como ha quedado demostrado con casos célebres como Saludcoop, Interbolsa, Mattos, Cemex y Odebrecht. Ni hablar de los fiscales que salen a montar bufetes palaciegos aprovechando sus vínculos dentro del búnker, lo que les permite cobrar abultados honorarios con cifras de 7 y 8 ceros.



Pero lo cierto es que los retos del nuevo fiscal son enormes: los crímenes contra líderes sociales, la JEP, Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, el Eln, el ‘Paisa’ e Iván Márquez, y la corrupción al interior de la Fiscalía. Eso, la corrupción en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, que son las más podridas de todas, y el semillero de coimas a contratistas, jueces, políticos, funcionarios públicos y policías.



Y aunque probablemente sea un imposible, ojalá el presidente Duque tuviera en cuenta para la terna a un hombre como Iván Velásquez, el colombiano que transformó el sistema judicial en Guatemala y que ha dado muestras de ser un hombre incorruptible e intachable. Él y otros tantos —como Yesid Reyes, Maritza González o Carmen Eloisa Flores— son personas con autonomía propia y que no le pertenecen a nadie.



PAOLA OCHOA

